Inzameling oude brillen voor Oogziekenhuis in Cambodja

Zeist - Heb je nog een oude bril op sterkte liggen, zonnebril mag ook, lever deze dan in en help daarmee mensen met oogproblemen in Cambodja.

Stichting Sawasdee, actief in Zuidoost Azië, is op zoek naar brillen om te doneren aan de oogkliniek in Kep, Cambodja. De oogkliniek richt zich op het voorkomen en behandelen van oogblindheid. Terwijl goede oogzorg in ons land zo vanzelfsprekend is, is dat in Cambodja een heel ander verhaal. En wanneer je dan niet goed kunt zien heeft dat meteen een enorme invloed op je inkomen en welzijn.

Galerie Art-is-TiC(www.art-is-tic.nl) in Zeist doet mee aan inzamelingsactie. Zij nemen de brillen weer mee naar het centrale verzamelpunt bij Eerlijk & Bijzonder, het inkoopcentrum voor fairtrade-producten in Culemborg. Dus kijk nog even in de lades thuis en breng je bril(len) naar Galerie Art-is-TiC, Lievendaallaan 25 in Zeist (open op vrijdag van 14.00 – 18.00 uur) en help zodoende de mensen in Cambodja. U ontvangt hiervoor een mooie kunstzinnige attentie.

Voor meer informatie over Stichting Sawasdee: https://www.sawasdee.nl/