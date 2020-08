Verruimde openingstijden Museum Oud Amelisweerd

Bunnik - Vanaf donderdag 6 augustus is het Pop-up Museum Oud Amelisweerd ook op donderdagen geopend.



Na een periode waarin Pop-up Museum Oud Amelisweerd door de omstandigheden omtrent het coronavirus beperkt open kon, is het nu tijd om de openingstijden weer te verruimen. Vanaf deze week zal het museum ook op donderdagen geopend zijn voor publiek. De nieuwe openingstijden zijn donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Het is sinds 1 juli niet meer verplicht om voorafgaand aan het museumbezoek te reserveren. Er zal daarom worden gestopt met de verkoop van online tickets voor pop-up Museum Oud Amelisweerd. In plaats daarvan kunnen er kaartjes bij de kassa van het museum worden gekocht.

Zij blijven wel werken met tijdsloten. Het kan daardoor bij drukte voorkomen dat bezoekers even moeten wachten tot er een tijdslot beschikbaar is. Gelukkig zijn er genoeg leuke dingen te doen op het landgoed van Oud Amelisweerd

Online tickets die al zijn gereserveerd voor de komende periode blijven geldig.

In Pop-up Museum Oud Amelisweerd word je verrast met wisselende tentoonstellingen. Unieke objecten uit de depots van de Utrechtse kasteelmusea – die normaal gesproken niet te zien zijn voor het publiek – worden samen met moderne kunst en design getoond tussen de fraaie 18de en 19de-eeuwse behangsels.