Publiek weer welkom in rechtbank

Zeist - Vanaf 17 augustus is publiek weer beperkt welkom bij zittingen van de rechtbank Midden-Nederland, op de locaties in Utrecht, en Amersfoort. Door de uitbraak van het coronavirus was het vanaf 19 maart voor publiek niet mogelijk om zittingen bij te wonen.

Om bij een rechtszaak aanwezig te kunnen zijn, moet iedereen zich vooraf aanmelden via publiek.mnl.utr@rechtspraak.nl. Op deze manier kan rekening worden gehouden met de door de coronamaatregelen beperkte capaciteit in de gerechtsgebouwen. Toegang tot het gerechtsgebouw is alleen mogelijk door het tonen van een e- mailbevestiging van de reservering.

Het maximum aantal bezoekers verschilt per gerechtsgebouw en zittingszaal. Procespartijen krijgen voorrang bij beperkte ruimte in de zittingszaal of de publieke tribunes, gevolgd door de pers. Reserveren kan niet eerder dan 7 kalenderdagen van tevoren.