Orgelconcert met verzoekprogramma

Zeist - Zaterdag 22 augustus speelt stadsorganist Willem Harold Boog het tweede en alweer laatste orgelconcert van de 28ste serie orgelconcerten in de Oosterkerk. U kunt het spel live meemaken in de kerkzaal door middel van beeldprojectie vanaf de speeltafel.

Het programma is een 'verzoekprogramma', met orgelwerken die de concertbezoekers hebben ingevuld op de lijst met verzoekwerken.

U kunt luisteren naar werken van Boog (Liedbewerking 'Hoe groot zijt Gij), Bach/Vierne, Van Eijken (B.A.C.H.), Pasini (Cantabilé), Tournemire (Pièce Symphonique), Callaerts (Toccata), Van Opstal (Psalm 42) en Adams/Asma ('De Heilige Stad').

Het concert begint om 19.30 uur. In verband met de beperkingen rond het coronavirus kunnen er slechts vijftig bezoekers aanwezig zijn per concert. Ook zal er geen pauze zijn in het programma. Reserveren kan uitsluitend via: orgelconcert.oosterkerk@gmail.com.

U heeft alleen toegang tot de concerten indien u vooraf het toegangsgeld heeft overgemaakt op de aangegeven rekening (instructies volgen via de mail). Entree: 10 euro, kind t/m 14 jaar gratis.

Het adres is: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44..