Programma Struinen in de Tuinen Zeist bekend

Een bonte verzameling aan buitenpodia en muziek-, theater- en cabaretkunst vormt het programmeringsboeket van Struinen in de Tuinen 2020. Meer dan 25 Zeistenaren slaan zondag 6 september de tuinhekken open en toveren hun buitenruimte om tot podia, geheel corona-proof.

Zeist - Zondag 6 september kan men op avontuur naar cultuur. Ruime tuinen bieden hun gazon aan voor verborgen talenten uit de buurt en slaan tuindeuren open voor publiek. Tussen 12.00 en 17.00 uur kunnen nieuwsgierige toeschouwers op veilige afstand de paden bewandelen door de wijken van Zeist. Er is voor ieder wat wils; bijvoorbeeld rappers, dichters, theatermakers en andere podiumkunstenaars. In iedere deelnemende buitenruimte zijn drie optredens van elk 30 minuten te vinden, alle optredens hebben gratis entree. Benieuwd wat er speelt in jouw buurt, bekijk https://struinenindetuinen.nl/zeist/programma.



De groene weelde aan deelnemende tuinen en bijbehorende acts is te vinden op de website. Hier is het programma altijd actueel. Zoek in de buurt, om de hoek of op genre. Dit jaar kan men voor het eerst de persoonlijke route in Google Maps integreren via de website: https://struinenindetuinen.nl/zeist/programma

Zzondag 6 september 2020, 12.00 - 17.00 uur. Gratis entree (vrijwillige bijdrage gewenst). Reserveren is niet nodig.