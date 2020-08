Lezing Griffioen over Rusland bij Zonnebloem wordt herhaald

Oud-leraar economie Henk Griffioen (78) uit Utrecht heeft op 12 augustus in Maria Oord in Zeist een lezing gegeven over Rusland. Hij baseerde zich vooral op zijn eigen reiservaringen. De lezing was georganiseerd door de Zonnebloem afdeling Zeist. Op 19 augustus wordt de voordracht nog eens herhaald, waardoor het mogelijk was het aantal bezoekers tot 24 te beperken. De Zonnebloem leeft daarmee de RIVM-richtlijnen strikt na.

door Maarten Bos

Zeist - Henk Griffioen reisde al in 1992 naar Rusland. Hij was daarmee eenvan de eerste Nederlanders die dit deed en hij reisde bovendien met eigen vervoer. Een heel avontuur.

Russische vrienden

Henk: "Ik leerde al snel Russische vrienden kennen. Die hielpen me overal doorheen. Benzine was er vaak niet. De douane moest omgekocht worden. Iedere avond haalde ik mijn ruitenwissers van mijn auto. Deed ik dat niet, dan waren ze de volgende dag weg. Mijn vrienden waren wetenschappers. Ik heb ze ook in Nederland uitgenodigd. Zij kwamen in 1994 en hun verbazing over onze manier van leven was niet minder groot dan de mijne toen ik voor het eerst in hun land was. De vriendschap bestaat nog steeds en we reizen nog altijd over en weer".

Vrijwilliger

In het dagelijks leven zet Henk zich als vrijwilliger in voor dak- en thuislozen in Utrecht. Hij doet dit al sinds 1996. Ook over dit onderwerp houdt Henk regelmatig lezingen.

Hij laat zich dan sponsoren en het vergaarde geld gaat naar de dak- en thuislozenopvang. Als oud-leraar houdt hij ervan informatie over te brengen op anderen.

Zonnebloem Zeist

De Zonnebloem Zeist bestaat nu 41 jaar. De afdeling bezoekt deelnemers en organiseert dikwijls speciale activiteiten en uitjes. De Zonnebloem is gericht op mensen van boven de 18 met een lichamelijke handicap. Zonnebloem Zeist heeft ruim 120 Zonnebloemgasten en ongeveer 20 vrijwilligers.

Nieuwe krachten

Nieuwe vrijwillige krachten zijn altijd welkom. Aanmelden kan via: www.zonnebloem.nl/zeist