'Voorlopig trainen op inschrijving'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Eugène Sedney van Boksschool Sedney.

door Ingrid Wong

Zeist - “In maart moest de boksschool natuurlijk dicht en vielen alle lessen en ook het grootste deel van de omzet weg. Veel leden bleven gelukkig wel de contributie betalen, soms in ruil voor bijvoorbeeld personal training of een boksclinic. Gelukkig was mijn huisbaas enorm schappelijk en heeft hij drie maanden lang de halve huur gerekend.

In eerste instantie ben ik gaan doen wat iedereen deed: groot onderhoud. Alles extra goed schoongemaakt en fris geschilderd. Vanaf half mei mocht er buiten weer gesport worden en natuurlijk met anderhalve meter afstand. Bij Jonathan mochten we het voetbalveld gebruiken en een deel van de leden heeft daar met onze aangepaste trainingen meegedaan.

Nu sporten we weer binnen. Officieel hoeft bij het boksen zelf geen afstand gehouden te worden, maar we handhaven zo veel mogelijk de anderhalve meter.

Daarom werken we met inschrijving voor de trainingen. We kunnen maximaal 22 mensen tegelijk binnen hebben.

Het boksen is de basis voor verschillende trainingen. Natuurlijk het sparren, stoten en partijtjes maar voor wie dat ‘vechten’ niet per se prettig vindt, zijn de bokszaktrainingen. Dat is een intensieve conditietraining op de bokszak met veel afwisseling en extra spierversterkende oefeningen. De woensdagavond is speciaal alleen voor vrouwen en twee keer in de week beginnen we om 06.30 uur met businessboksen voor ondernemers/zakenmensen - de dag beginnen met een intensieve training en daarna energiek aan het werk.

Heel mooi om te doen is de training voor Parkinsonpatiënten. De combinatie van bewegen en coördinatie-oefeningen vertraagt het ziekteproces en de dagen na de les gaan alle bewegingen vaak een stuk soepeler en ook het onderlinge contact helpt. Ik doe ook bokstherapie, samen met Masja Otter, GZ psycholoog /psychotherapeut van Compass Zorg. Individuele sessies die helpen om problemen te verwerken en ‘eruit te boksen’.''