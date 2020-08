Brandweerman Rik Hillebrand koninklijk onderscheiden

Burgemeester Ruud van Bennekom reikte vorige week maandag een Koninklijke onderscheiding uit aan Rik Hillebrand (63) uit Werkhoven. Hij werd onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bunnik - Rik Hillebrand is jarenlang brandweerman geweest bij de post Werkhoven. Hij begon zijn brandweerloopbaan in 1982 als vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van de Kromhoutkazerne in Utrecht. In 1999 werd hij aangesteld als aspirant brandwacht bij de gemeente Bunnik, post Werkhoven. In 2004 behaalde hij het diploma adjunct hoofdbrandmeester preventie.

Overstap

Hij maakte toen de overstap van defensie naar de gemeente Bunnik als medewerker preventie en preparatie. In 2005 werd hij bevorderd tot brandmeester. Naast zijn werk voor gemeente Bunnik draaide hij als vrijwillig bevelvoerder ook een aantal jaren mee in het piket van de post Zeist. Inmiddels heeft hij afscheid genomen van de brandweer omdat hij plaats wilde maken voor jong en aanstormend talent.

Naast zijn werk als (vrijwillig) brandweerman is hij ook in Werkhoven actief op diverse andere terreinen: voetbal, carnaval en de ijsbaan.