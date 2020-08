Christel drie jaar gids in Den Dolder

Christel Grobbee geeft historische rondleidingen in Den Dolder. Dat doet ze via het Gilde Zeist. “Ik heb elf jaar in Italië gewoond en heb daar af en toe als stadsgids in Napels toeristen rondgeleid. Mijn interesse voor historie heb ik van mijn vader geërfd. Nadat ik in 2016 geremigreerd ben en in Den Dolder was terechtgekomen, zag ik een advertentie in De Nieuwsbode Zeist met een oproep voor gidsen in Den Dolder.” Vooral de rondleiding over de Willem Arntsz Hoeve trok Christel aan. "Het terrein fascineerde me vanaf het begin, dus ik heb ik gereageerd. Vier personen hebben op de advertentie gereageerd maar uiteindelijk bleef ik samen met Louis Osterhaus over."

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - Na een jaar van voorbereidingen, waarin ze werden begeleid door ervaren gidsen van Gilde Zeist, was het zover. “Na een proefloop voor collega’s zijn Louis en ik op Monumentendag 2017 van start gegaan.”

Louis doet de historische rondleiding door het dorp, Christel die op de Willem Arntsz Hoeve. Ze gaan altijd met zijn tweeën op stap. “We zijn elkaars opduwer,” vertelt ze. “Een opduwer zorgt ervoor dat de wandeling niet stokt, dat is belangrijk. Louis woont hier vanaf zijn tweede jaar, hij kent iedereen. Hij kent ook alle gebouwen die er niet meer zijn. Het was vroeger een welvarend dorp. Nu is het meer een forensendorp. Den Dolder heeft drie pijlers waarover uitvoerig wordt verteld tijdens de rondleiding.''

Ook de Willem Arntsz Hoeve heeft een rijke geschiedenis. “Willem Arntsz was een vermogend Utrechts schepen die in de vijftiende eeuw in zijn testament geld naliet aan de broeders van het St. Barbara- en het St. Bartholomeusgasthuis om een gasthuis voor geesteszieken op te richten in Utrecht. Hij had in Israël gezien hoe ‘dollen’ behandeld werden en wilde dat ook in Nederland. Omdat men begin vorige eeuw op nieuwe inzichten over de te behandelen geesteszieken kwam, is toen grond in Den Dolder aangekocht.''

Op de een of andere manier is Christel elke week wel een paar uur met haar vrijwilligerswerk bezig. “Ik vind het heel leuk op deze manier kennis over te dragen. De geschiedenis heeft Den Dolder gemaakt tot wat het nu is. Die kennis mag niet verloren gaan, het zijn de roots van het dorp.”

Christel en Louis nodigen alle inwoners van Den Dolder uit om eens mee te wandelen. “Zelfs personeel van de Willem Arntsz Hoeve was verbaasd nadat ze een wandeling meeliepen. Louis en ik kennen prachtige verborgen plekken. Het is fantastisch als mensen door ons verhaal met andere ogen naar een gebouw of een terrein gaan kijken. Daar doen we het zeker ook voor.”

Christel en Louis zijn de enige twee gidsen in Den Dolder. Tijdens de beginperiode van corona mochten zij een tijdlang geen rondleidingen geven. “Nu gelukkig weer wel," zegt Christel. Zij en Louis hebben een bepaalde kennis die ze graag aan anderen overdragen. Dus collega’s zijn altijd welkom. Heb je belangstelling dan kun je je melden via de website van Gilde Zeist: www.gildezeist.nl