Cursus-date bij het KunstenHuis

Voor zaterdag 5 september kun je voor jezelf of een familielid een persoonlijk informatie- en adviesgesprek (‘cursus-date’) aanvragen bij het KunstenHuis in Zeist, Bilthoven en Driebergen. Tijdens de ‘Cursus-date’ geven afdelingshoofden en vakdocenten uit de disciplines muziek, theater, dans en beeldende kunst informatie over het ruime aanbod creatieve cursussen en een persoonlijk advies op maat over wat de leukste en meest geschiktste cursus is voor jou.

van de redactie

Zeist - Geïnteresseerden schrijven zich via de website www.kunstenhuis.nl van tevoren in op geselecteerde tijdslots. Zo is men verzekerd van persoonlijke aandacht in een rustige setting.

Daarnaast biedt het KunstenHuis in de hele maand september ruime mogelijkheden om vrijblijvend een proefles te volgen op locatie in een les naar keuze bij alle disciplines. Op de website kan eenvoudig een proeflesformulier worden ingevuld. Er wordt dan automatisch door medewerkers van de organisatie contact opgenomen om de les in te roosteren.

Het maakt niet uit of iemand jong is of ouder, net begint of al gevorderd is, het KunstenHuis biedt cursussen voor alle leeftijden en alle niveaus. Vorig seizoen volgden meer dan 5000 mensen de lessen muziek, theater, dans en beeldende kunst op de leslocaties, Onder het motto ‘Wat ga jij doen?'start in september het nieuwe cursusseizoen. Naast het vertrouwde aanbod prijken op het lesrooster ook een heleboel nieuwe cursussen. Bijvoorbeeld de dansstijlen Urban commercial en Urban/show/funk en beeldende cursussen Textiel of Techlab voor creatieve kinderen. Wie van improviseren houdt, kan nu voor Theatersport voor volwassenen zowel in Zeist als in Bilthoven terecht. Ook de muzieklessen Première (6-9 jaar) en Poppremière (9-13 jaar) zijn in aantal fors uitgebreid, waarbij kinderen die beginnen met een instrument, daarnaast ook direct starten in een groep of band. Tijdens de Cursus-date op 5 september kan men bij de muziekafdeling in kleine groepjes (max 4 personen) een select aantal lessen uitproberen.

Info, aanmelden en locaties

KunstenHuis Cursus-date, zaterdag 5 september, info en aanmelden: www.kunstenhuis.nl.

Locaties: De Klinker, Markt 3, Zeist (muziek); De Egeling, Egelinglaan 2b, Zeist (theater, dans, beeldende kunst); Dansstudio Dansschool EDC, Hoofdstraat 166 (bij Fitline), Driebergen (dans); Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven (muziek, theater, dans, beeldende kunst)