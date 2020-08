Gedicht vereeuwigd

Zeist - Onder leiding van kunstdocent Maaike Kramer maakten cursisten en oud-cursisten van de jongerengroep van het Kunstenhuis dit weekeinde een muurschildering op een van de buitenmuren van het Kunstenhuisgebouw aan de Egelinglaan.



De vrolijke muurschildering verbeeldt een van de gedichten van Floor: ‘Later word ik een bellenblaasbel’. De achttienjarige Floor werd op 8 februari vorig jaar aangereden op de parallelbaan van de N229 bij haar woonplaats Werkhoven en kwam om het leven.

Deze extra lading maakt juist dit project voor tekendocent Maaike Kramer bijzonder. Floor was naast kunstenaar ook dichter en toneelspeler. Ze was altijd in voor een lolletje tijden de lessen.Al eerder werden twee muren van het Kunstenhuis beschilderd, de sportzaal van het politiebureau en een 20 meter lange muur van de foyer van Figi.