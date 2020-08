Choisyweg, een uitverkoren naam

Liliane is benieuwd naar de betekenis van de Choisyweg. Het klinkt zo Frans vindt ze en dat in een Nederlandse stad. De geschiedenis achter deze straatnaam is niet zo heel moeilijk te achterhalen. Waar nu de Choisyweg loopt, strekten zich tot 1850 de bossen uit van het Zeister Slot. In dat jaar kocht G.A.L.G. Thesing uit Ouderkerk aan de Amstel een bosperceel en liet er een villa met koetshuis en kantoor bouwen. Hij noemde zijn buitenplaats Choisy, wat in het Frans ‘uitverkoren’ betekent.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Heel oud is de villa niet geworden. In 1911 verkochten de erfgenamen van de laatste bewoners, Jonkvrouw van Romondt en mr. Mathieu Emmanuel Claude Bijleveld - heer van Serooskerke, het woonhuis aan de Slotlaan. Waar eens statige bomen ruisten, verrezen in 1912 winkels. De achtertuin van Choisy werd in 1913 doorverkocht aan ingenieur A. Th. Baert uit Brummen. Hij deed het in 1919 weer van de hand aan de gemeente Zeist, die hier een ziekenhuis, een school, een keuringsdienst of een politiebureau wilde vestigen. Om het terrein te ontsluiten werd in 1920 een weg aangelegd die op 2 juni 1921 de naam Choisyweg kreeg. Twee hardstenen palen met de letters ‘Choi’ en ‘sy’ zijn nog te zien bij de inrit van de woning Woudenbergseweg 2.

De teloorgang van deze buitenplaats vlakbij het centrum van Zeist was voor veel inwoners een gruwel. Zij zagen met lede ogen aan hoe grote stukken bos langzamerhand bebouwd raakten met villa’s. Het einde van Choisy was één van de argumenten om in 1913 actie te voeren voor behoud van het Zeister Bosch. Tot die tijd was het bos, dat aan weerszijden van de Woudenbergseweg ligt, particulier eigendom, waar vrije wandeling was toegestaan. In de veilingcatalogus werden de percelen aangeprezen als mooie locaties voor de bouw van een villa. Honderd jaar geleden kocht de gemeente Zeist gelukkig het ‘wijd en zijd vermaarde Zeister Bossch’ uit de nalatenschap van mevrouw A.C.A. Pauw van Wieldrecht-Voombergh. Door die aankoop heeft de gemeente tot op heden voorkomen dat het bos is vol gebouwd.

Een mooi stukje geschiedenis waarmee Liliane hopelijk geholpen is en waardoor je weer merkt dat straatnamen bijna nooit zomaar gegeven worden. Er zit heel vaak een verhaal aan vast.

Alle Nederlandse gemeenten dienen bij het benoemen van straten binnen de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse gemeenten te blijven. Ben jij benieuwd naar de betekenis van jouw straatnaam? Vraag het ons gerust, wij zoeken het voor jou uit.