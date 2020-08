'Buitenwereld kun je niet beïnvloeden'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Hans Peters van De Proeftafel.

door Ingrid Wong

Zeist - “Voor ons veranderde er niet heel erg veel met de lockdown. Mijn partner en ik wonen en werken samen en we hebben geen kinderen. Naast de wijnwinkel hebben we ook nog een platenmaatschappij en mijn partner is kattengedragstherapeut. Die diversiteit vinden we altijd al prettig maar was het nu helemaal.

De wijnwinkel is altijd open gebleven, maar de eerste weken hadden we nauwelijks omzet. We waren al deelnemer in de Verstaxi en we merkten dat daar opeens de bestellingen van binnen kwamen. Veel mensen vonden het gelukkig belangrijk om lokale ondernemers en winkels te ondersteunen. Daarna kwam ook de loop weer in de winkel en eigenlijk hebben we sindsdien prima gedraaid. Voor een deel komt dat denk ik omdat mensen de tijd hebben en nemen om hun eigen omgeving te leren kennen. In plaats van alleen de supermarkt in te rennen en daar alles aan te schaffen.

De webshop van de winkel blijft het ook goed doen en als het om adressen in Zeist gaat dan lever ik vaak zelf even af.

De platenmaatschappij had wel een nare dip. De klanten uit België vielen in één keer weg door de lockdown en daarnaast stopten drie van de grootste Nederlandse klanten met inkopen, met behoorlijk financiële gevolgen voor ons. Voor de platenmaatschappij hebben we dan ook steun aangevraagd, maar door een foute KvK-branchecode is dat in eerste instantie geweigerd, het beroep loopt nog.

Financieel zijn we wel gewend aan externe factoren die het lastig maken. Gelukkig zijn de verkopen intussen wel weer vrijwel terug op normaal niveau. Ik ben zelf nogal pragmatisch. Afstand houden in de winkel gaat eigenlijk makkelijk en verder houden we het hoofd gewoon koel. We hebben meerdere bronnen van inkomsten, we hebben een nette reserve opgebouwd, we hebben geen schulden – dat maakt dat we makkelijker kunnen meebewegen. De buitenwereld kun je toch niet beïnvloeden.”

