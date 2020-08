'Ik wil niet alleen leuke dingen doen'

John Derissen (78) had tijd over en wilde niet alleen eigen leuke dingen doen, maar ook iets dat voor anderen nuttig zou zijn. “Dat doe ik nu sinds ik met pensioen ging in 2003. Ik was universitair hoofddocent scheikunde bij de universiteit in Utrecht. Ik had de leiding van de scheikundepractica. Voor scheikundestudenten, voor biologie- en medische biologie studenten. Dat zijn verplichte practica. Dat heb ik altijd heel graag gedaan.“

Adriënne Nijssen

Zeist - Vrijwilligerswerk deed John vooral op financieel gebied. “Ik heb vijf jaar de financiën van een tennisclub gedaan, vijftien jaar belasting ingevuld voor CNV-leden en ik deed een tijdelijk project voor schuldsanering van het Rode Kruis.”

Daarna wilde John iets heel anders gaan doen. “Met de handen werken, iets simpels. Ik ging in 2019 naar de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis in Zeist. De Weggeefwinkel vroeg iemand voor de elektrische spullen. Dat was echt een puinhoop omdat er een hele tijd niemand was. En daar heb ik toen ja tegen gezegd. Ik woon in Bunnik. Heerlijk eindje om te fietsen op mijn elektrische fiets.”

Mensen leveren elektrische spullen in, John sorteert ze en controleert de werking. “Als iets echt kapot is, of volkomen achterhaald, dan wordt het weggegooid. Toetsenborden met DIN-aansluiting bijvoorbeeld. Daar moet je een verloopstuk voor kopen maar dat willen mensen dan niet. Ze willen er een met een USB-aansluiting. Helaas worden er soms ook slechte producten ingeleverd en krijg ik kortsluiting zodra ik een apparaat in het stopcontact steek.”

John werkt gemiddeld twee keer in de week. “Dat hangt van het seizoen af. Ik tennis en bridge. En het hangt van onze roosters af. Ik kan het werk rondom de sport plooien. Want sport is belangrijk voor me. Zolang ik kan tennissen ga ik dat niet opgeven. Het is leuk, maar vooral omdat je in beweging blijft.”

John werkt samen met Frans, een docent die nog werkzaam is in het onderwijs. “Hij komt op zaterdag. We vullen elkaar aan. Soms zijn we met zijn tweeën. Soms is een van ons er. Sinds kort werkt ook Francis op onze afdeling, een fijne aanvulling.”

De meeste energie krijg ik van alle spullen die we terug kunnen geven aan de mensen. Er zijn aparte elektronicadagen. Eens in de maand is er zo’n dag. En dan staan ze in de rij. Het meeste wordt weggegeven, maar heel goede spullen worden voor een habbekrats verkocht, een tv met afstandsbediening voor 10 euro of een mixer voor 2 euro. Ik vind het nuttig dat producten hergebruikt worden en dat de mensen dat waarderen. Soms wordt er naar iets specifieks gezocht, krijgen we dat binnen, dan reserveren we dat.”

John vindt het ook leuk om met de mensen van de Weggeefwinkel om te gaan. “Als er elders een handje nodig is dan helpen we elkaar. We praten met elkaar, je leert nieuwe mensen kennen. Ik ben nog niet eens de oudste. Er is nog iemand ouder dan ik. Er zijn wel meer zeventigers.”