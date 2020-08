De grote overstap naar de brugklas

Sociaal werker Karel van Cooten organiseerde in de zomervakantie lessen voor een groep kinderen uit Syrië met een taalachterstand. De extra lessen helpen de kinderen met de overstap naar de brugklas van de middelbare school. De kinderen hebben een enorme vooruitgang geboekt.

door Ellis Plokker

Zeist - Karel van Cooten is sociaal werker in De Koppeling in Zeist-West. Voor de zomer kreeg hij een vraag van een collega van Coach4You. Die organisatie helpt kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben om door de brugklas te komen. Van Cooten: “Sera Willemsen van Coach4You vroeg mij of ik taalonderwijs zou willen opzetten voor twee kinderen, nieuwkomers uit Syrië. Later kwamen er nog een paar jongens bij via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze kinderen moeten in een korte tijd bijgespijkerd worden in de Nederlandse taal, zodat ze de overstap naar de middelbare school kunnen maken. Ik vond het belangrijk om dat te doen.”

De kinderen hebben in een internationale schakelklas gezeten, waar ze Engels hebben geleerd. “We zijn in juni gestart en hebben de hele zomer lessen voor hen georganiseerd. Ik heb een vrijwilliger gevonden die dat wilde doen, Esther.” Van Cooten: “Er zijn natuurlijk veel andere kinderen die een achterstand hebben opgelopen op school door de coronacrisis. Maar dat is niet aan ons, daar moeten de scholen zelf iets aan doen.”

Uitdrukkingen en gezegdes

De kinderen kregen twee keer in de week anderhalf uur les. Van Cooten: “Uitdrukkingen en gezegdes in het Nederlands zijn best moeilijk, net als de woordvolgorde in een zin. En natuurlijk de d’s en de t’s. Maar het is niet alleen maar woordjes leren, het is lesgeven op een leuke manier. Ze worden bijvoorbeeld uitgedaagd om iets te regelen, zodat ze begrijpen waarvoor het nodig is. Ook de cultuur is heel anders, daar leren ze ook over. De kinderen krijgen ook huiswerk mee. Ze zijn heel slim en leren heel snel. De vrijwilliger, Esther, geeft heel goed les.”

De kinderen maken grote stappen in de lessen. Van Cooten vertelt dat één van de jongens na de zomer naar het tweede jaar van de middelbare school gaat, omdat hij daar vanwege zijn leeftijd beter past dan in de brugklas. “Dan is het toch moeilijk om hem op een bepaald niveau te krijgen. Maar ik heb geconstateerd dat de kinderen echt een enorme vooruitgang hebben geboekt. Ze begrijpen de grammatica en uitdrukkingen nu veel beter. Deze jongens komen er wel. Dat is fijn om te zien.” Als ze eenmaal in de brugklas zitten, krijgen ze hulp via Coach4You.

Van Cooten zet activiteiten op voor kinderen van zeven tot veertien jaar, om te zorgen dat ze net iets meer meekrijgen om later een leuke baan te kunnen vinden. Hij organiseert onder andere een huiswerkklas.



Zie www.meanderomnium.nl en www.coach4you.org/