Anna op schoot bij Bianca

Twee jaar geleden kwam merrie Anna (25) in de opvang. Ze maakte geen contact in de kudde en vertrouwde mensen niet echt. Maar met de tijd wende ze gelukkig en is ze opgebloeid. Ze werd dol op een aantal vrijwilligers, één daarvan is Bianca.

zeist - Het is zelfs onder vrijwilligers bekend dat Anna vrolijker is in de aanwezigheid van Bianca. Zij zegt over Anna: "Wij konden het vanaf het begin goed met elkaar vinden. We hebben gewoon een klik. Zodra het mocht gingen we vaak samen wandelen. Als ik nu Anna’s halster pak, begint ze enthousiast te piepen. Ze kan zelfs heel boos worden als ik met een andere ezel het hek uit wandel. Anna is een knuffelkont, ze geniet van bilmassages en buikkriebels."

Vrij bezitterig

"Wanneer ik een andere ezel knuffel, komt Anna die wegjagen. Ze is vrij bezitterig.. maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Anna is dominant en wil overal bij zijn en alles controleren, daarom staat ze graag vooraan, dan ziet ze wie er haar wei in komen. Afgelopen week hebben Anna en ik de hele dag over de heide gewandeld. Die is prachtig in bloei. Anna genoot vooral van de smaak van de heide.Na terugkomst wilde ze nog knuffelen, dus ik aaide haar buik en borst. En toen schuifelde ze ongeveer bij me op schoot!"

Hartelijke ezelgroet, Bianca



ezelsociëteit