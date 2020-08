Han Bennink en Guus Janssen in Beauforthuis

zeist - Twee jazzfenomenen treden zaterdag 5 september op in het Beauforthuis: drummer Han Bennink en pianist Guus Janssen. Ze blinken allebei uit in improvisatie, dus wat je hoort is altijd verrassend. En ze vinden zeker ruimte voor muzikale grappen in hun samenspel. Het concert in het Beauforthuis begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 25 euro. Koop ze online op beauforthuis.nl.