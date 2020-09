Breng de luchtkwaliteit in kaart

Wist je dat fijnstof na kanker en hart- en vaatziekten de derde oorzaak is van vervroegd overlijden? Het is dus belangrijk dat we de hoeveelheid fijnstof in de lucht in de gaten houden. Zodat we kunnen ingrijpen, als de concentratie gevaarlijk hoog wordt. Want hoeveel fijnstof krijg je binnen als je langs de A28 woont? Of naast een buurman die zijn open haard vaak aan heeft?

zeist - Tot voor kort moesten we daarvoor afgaan op algemene berekeningen op basis van modellen. Voor Zeist bijvoorbeeld gebaseerd op ver uit elkaar gelegen meetstations in Utrecht en Wekerom. Het initiatief Samen Meten Aan Leefomgeving (SMAL) zorgt nu voor lokale metingen. Hans Snel van Samen Duurzaam Zeist sprak met initiatiefnemers Egon Kastelijn en Bart van der Wolf.

Helemaal gratis

Verspreid in Zeist en omgeving hangen nu 27 meetkastjes. Waarvan 20 bij deelnemende bewoners. Die kastjes sturen hun gegevens via een Longe Range radionetwerk naar een centrale database. Dat netwerk heeft SMAL speciaal voor de meetkastjes aangelegd. Egon: “Maar iedereen kan daar ook voor andere toepassingen gratis gebruik van maken. Bijvoorbeeld om straks thuis te zien wat de dichtstbijzijnde vrije laadpaal is voor je elektrische auto.” Nog niet heel Zeist is van meetkastjes voorzien. Bart: “We zoeken nog mensen in Kerckebosch en Hoge Dennen, die een kastje willen plaatsen. Uiteraard is dat helemaal gratis en geven we een goeie instructie”.

Protesteren

Wat er met de verzamelde meetresultaten wordt gedaan, laat SMAL aan anderen over. Het kan bewoners helpen om te protesteren tegen luchtvervuiling in hun directe omgeving. En het maakt ons allemaal ook bewust van het schadelijke effect van hout stoken, hoe gezellig dat ook is. Bart: “Als je rekening wilt houden met je buren en ook met mensen met een overgevoeligheid voor fijnstof, stook dan in ieder geval niet als het windstil is en gebruik alleen droog hout.”





Woon jij in Kerckebosch of Hoge Dennen en wil je wel zo’n meetkastje plaatsen in jouw tuin? Of wil je het initiatief komen versterken, bijvoorbeeld om de website toegankelijker te maken? Stuur dan een e-mail aan info@meten-natuurlijk.nl.

Meetkastje plaatsen?

hou met stoken een beetje rekening met de buren

