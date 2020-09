Boer Boris brengt een bezoekje aan Bilthoven

bilthoven - Voor het 10-jarig jubileumfeest van de Bilthovense Boekhandel komt Boer Boris naar Bilthoven. Hij is een kleuter met een boerderij. Zijn broertje Berend en zusje Sam helpen hem. Ze werken op de boerderij met een rode tractor en ze maken uitstapjes naar zee, naar de markt en naar oma. Zaterdag 12 september vanaf 14:00 uur is voor peuters en kleuters in de strobalenarena een gratis humoristische voorstelling. Komen!