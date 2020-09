Senioren ontdekken online entertainment in corona-tijd

In totaal hebben 4 op de 10 ouderen in de afgelopen maanden een vorm van online vermaak vaker gebruikt.

In de corona-crisis hebben ouderen het online vermaak, zoals spelletjes doen, muziek luisteren, series kijken en e-boeken lezen, ontdekt. Digitaal contact onderhouden met familie en vrienden nam ook aanzienlijk toe.

Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder ruim 900 ouderen.

Aan de leden van SeniorWeb is gevraagd of men in de corona-crisis bepaalde online activiteiten voor het eerst heeft gedaan, juist vaker of juist minder vaak. Online spelletjes doen (14%), online series/films/tv-programma’s kijken (13%), online muziek luisteren (13%) en e-boeken lezen (11%) zijn zij vaker gaan doen. In totaal hebben 4 op de 10 ouderen in de afgelopen maanden een vorm van online vermaak vaker gebruikt. Ook heeft 1 op de 8 ouderen virtueel een museum bezocht en 1 op 10 een livestream van een theatervoorstelling of een concert bekeken.

Veel digitaal contact

Omdat fysiek contact vaak niet of heel beperkt mogelijk was, is het online contact behoorlijk toegenomen. De meeste senioren zijn vooral vaker gaan Whatsappen dan voor de corona-crisis (38%). Verder zijn ze ook meer gaan videobellen (29%), e-mailen (19%) en sociale media gebruiken (18%). Opvallend is dat videobellen de meeste nieuwe gebruikers heeft gekregen; 10% had dit nog niet eerder gedaan. Deze nieuwe videobellers geven vooral aan dat ze voor corona op andere manieren contact onderhielden (77%) en ook niet wisten niet hoe videobellen werkte en dachten dat het te moeilijk zou zijn (24%).

Vooral familie en vrienden

Ook was het de afgelopen tijd niet mogelijk om met meerdere mensen bij elkaar te komen. Hierdoor werden online bijeenkomsten, bijvoorbeeld via WhatsApp of FaceTime, al snel populair. Van de senioren die digitaal actief zijn, heeft een derde in de afgelopen maanden een online samenzijn gehad. Dit was vaak met familie en vrienden, maar ook met mensen van hun hobbyclub of vrijwilligerswerk (resp. 23% en 15%).

Handige tips en hulp

Naast contact onderhouden en vermaak zoeken worden ook veel praktische zaken, zoals boodschappen doen of maaltijden bestellen, nu vaker online gedaan. Maar veel ouderen vinden dit soort zaken nog lastig en hebben hierbij hulp nodig. Daarom geeft SeniorWeb op seniorweb.nl/online-gemak-en-vermaak tips over allerlei handige en leuke online thuisactiviteiten. Ook ondersteunt SeniorWeb via leslocaties in het land ouderen met vragen over dit onderwerp.