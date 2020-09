Raadslid Veenendaal neemt na 30 jaar afscheid

zeist - In 1990 werd Floris Veenendaal namens de VVD lid van de gemeenteraad. Aan het begin van de raadsvergadering van dinsdag 15 september neemt hij officieel afscheid. Burgemeester Koos Janssen en andere sprekers zullen stil staan bij wat Floris in de afgelopen 30 jaar heeft betekend voor het lokale bestuur. De raadsvergadering is door corona niet vrij toegankelijk. Hij wordt vanaf 19.30 uur uitgezonden op www.zeist.nl/floris.