Dit jaar een digitale vrijwilligersmarkt

Normaliter organiseert de Vrijwilligerscentrale Zeist één keer per jaar een vrijwilligersmarkt in september. “Dat gebeurde altijd in het gemeentehuis,” zegt Maartje Simons, coördinator van een aantal projecten bij de Vrijwilligerscentrale, waaronder de vrijwilligersmarkt.





zeist - Elk jaar werden veertig organisaties en, verspreid over de dag, tweehonderdvijftig bezoekers ontvangen. “Dat is nu door corona te druk,” vertelt Maartje. “De voorbereidingen beginnen al voor de zomer en dit jaar hebben wij een enquête gehouden onder de organisaties. Wij dachten zelf aan een markt in een park of in tijdsblokken in het gemeentehuis. We hebben hen gevraagd hoe zij het voor zich zagen. Zij gaven aan om er een digitale markt van te maken.”

Diversiteit

“Het is ondoenlijk om alle veertig organisaties te noemen,” zegt Maartje. Zonder afbreuk te doen aan de andere organisaties wil ik er wel een paar noemen om de diversiteit aan te geven. Humanitas, het GildeZeist en Slotstad RTV zijn wat de bekendere, maar ook Torenlaantheater, Handjehelpen, Kerk en Samenleving en Scouting Luchtvaartgroep Zeist doen mee.“Was de vrijwilligersmarkt in het verleden slechts één dag, nu kun je je drie weken lang oriënteren. “In de voorgaande jaren hebben we een boekje gemaakt dat uitgedeeld werd op de vrijwilligersmarkt. Nu is er een digitaal boekje dat je op de website kunt inzien. In het informatieboekje zie je niet welke vacatures een organisatie heeft. Maar trekt een organisatie je aan en wil je verder praten met de organisatie van jouw keuze dan kun je dat aangeven door een kennismakingsgesprek aan te vragen. De organisatie neemt dan contact met je op.”Juist in corona-tijd is het belangrijk om sociale contacten te hebben. “En dat biedt vrijwilligerswerk altijd. Er is heel divers vrijwilligerswerk. Er wordt altijd gekeken naar wat jij zelf leuk vind en daarmee help je dan ook nog een organisatie,” zegt Maartje.

Ga naar https://www.vrijwilligerscentralezeist.nl/vrijwilligersmarkt en vind daar de vrijwilligersbaan van je dromen. Wil je van een organisatie meer weten schrijf je dan in voor een kennismakingsgesprek. Na 1 oktober neemt de organisatie waar je je voor inschrijft contact met je op voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Wil je je liever breder oriënteren? Maak dan een afspraak met ons, de Vrijwilligerscentrale Zeist.





Vrijwilligersmarkt tussen 7 en 26 september

Juist in corona-tijd zijn sociale contacten belangrijk

Adriënne Nijssen