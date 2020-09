De bedevaart van Hans Leushuis

De Franse schrijver Emile Zola schreef in de 19e eeuw dat als in die eeuw van wetenschap een bedevaartsplek als Lourdes kon ontstaan dat dan het geloof nooit verloren zou gaan. Ook voor Zeistenaar en katholiek Han Leushuis (60) is het (katholieke) geloof meer dan springlevend.

zeist - Onder normale omstandigheden bezocht hij altijd drie katholieke missen op een zondag en hij onderneemt jaarlijks een bedevaart naar de Bosnische plaats Medjugorje. In 2007 maakte hij bovendien de pelgrimstocht van zijn leven. Met een vriend bezocht hij 13 gewijde plaatsen in Zuid-Europa en Israël, in een grote, twee maanden durende reis.

Maria

Han en zijn metgezel Pieter startten op het meest westelijke puntje van Europa, namelijk op het Canarische eiland El Hierro en eindigden bij de Dode Zee in Israël, geheel in het oosten. Onderweg deden ze alle grote bedevaartsplaatsen aan. Han: "In Fatima in Portugal schoffelden we de tuintjes van monniken en kwamen zo aan een goedkoop verblijf. In Lourdes in Frankrijk, het grootste bedevaartsoord ter wereld, deden we dienst als brancardier. Tussendoor waren we ook drie dagen in Santiago de Compostella. Daar liggen de botten begraven van Jacobus, een apostel van Jezus. Bedevaartsplaatsen ontstaan door een verschijning van Maria, zoals in Lourdes of Fatima, of door de aanwezigheid van overblijfselen van heiligen. Er gebeuren wonderen en dat trekt dan steeds meer mensen aan. Lourdes verwelkomt jaarlijks 6 miljoen bezoekers".

Moeder van Jezus

Han vervolgt: "Zeer belangrijk voor mij is de Bosnische plaats Medjugorje. Dat is de enige plek waar Maria nog steeds verschijnt, dus waar de verschijning niet alleen iets van het verleden is. Bovendien heeft de moeder van Jezus gezegd dat dit haar laatste verschijning op aarde zal zijn. Zij liet zich in 1981 voor het eerst zien in dit Bosnisch-Kroatische gebied. Ik ben er genezen van zeer sterke angsten die ik vroeger had. Ik ga er nog elk jaar in augustus naartoe". Han en zijn vriend Pieter eindigden in 2007 in Israël. Ze bezochten daar onder meer het graf van Jezus en zijn geboorteplaats. Han: "Israël is natuurlijk vol bijzondere plekken. Denk aan de Heilige Grafkerk en de Nativitychurch, de oudste kerk ter wereld, gesticht door Helena, de vrouw van keizer Constantijn. We hebben nog gezwommen in de Dode Zee en Kumran bezocht waar de zogenaamde Dode Zeerollen gevonden zijn. Ook waren we in Bethlehem en in Kapernaum, de plek waar Jezus een groot deel van zijn leven verbleef. Tenslotte vlogen we vanuit Tel Aviv terug naar huis". Han en zijn vriend deden 13 plaatsen aan. Andere plekken die zij nog aandeden waren Rome (Petrus en Paulus liggen hier begraven), Padua, Athos, Cyprus, Istanbul en Tarsus, de plaats in Turkije waar Paulus geboren is. Een prachtige onderneming.

Maarten Bos

