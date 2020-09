Puck is het zonnetje in huis

zeist - Puck is een echte jack russel: knap, vrolijk, aanhankelijk, slim en actief. Ze luistert meestal goed en is al veel gewend, zo kan zij in de bench, paar uurtjes alleen thuis zijn en mee in de auto. Ook in een mandje mee op de fiets is leuk. Puck speelt graag met de bal en brengt deze netjes terug. Maar voor onze oplettende mensen, ja Puck is weer terug en dat heeft ook een reden. Puck kan bijten. Dat wisten wij, dat wisten de laatste eigenaren voordat ze aan haar begonnen, maar toch is het schrikken als het daadwerkelijk gebeurt en dan kan je vertrouwen in deze dame helemaal weg zijn, hoe goed je er ook op voor bereid was. Puck vertoont het gedrag hier nooit, dat heeft ook een reden. Als wij hier iets met Puck doen, aanlijnen, aflijnen, wandelen, borstelen, dan doen wij dat met volledige aandacht voor haar. Zo kun je tijdens een telefoongesprek, beter even wachten voordat je haar van de bank stuurt of even de telefoon neerleggen. Tijdens het eten kan ze prima in de bench. Iets van de grond rapen voor haar neus, zouden wij doen door wat lekkers elders neer te leggen zodat ze afgeleid is en dan pas het voorwerp oprapen.We zijn dus voor Puck op zoek naar mensen die op een creatieve, probleemoplossende manier met haar aan de slag willen gaan. Puck verdient mensen die haar begrijpen, zij is echt het zonnnetje in huis en zal een onuitwisbare pootafdruk in je hart maken.

Bel 0343-491231

asieldier van de week