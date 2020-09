Bootcamp bewoners en politiek

zeist - Sport verbroedert, ook tussen bewoners van Zeist en de politici. Bijna alle raadsleden kwamen naar de bootcamp voor burgers en politiek. Zij zijn razend enthousiast en staan vol goede moed klaar voor de bewoners van Zeist. Vorig jaar heeft burgemeester Jansen een debat gehouden over respect. Zo ook vooral op sociale media waar mensen elkaar respectloos kunnen gedragen jegens elkaar. Hier moest verandering in komen, vandaar de gezamenlijke bootcamp. Een ieder had een sportkloffie aan, geen pak. Allemaal stonden ze klaar om, ondanks corona, samen aan de slag te gaan. De zweetdruppels vlogen in het rond, de woeste kreten waren niet van de lucht. Maar een ding stond de hele dag voorop: 'Samen staan we sterk'. En zo hoort het ook.