Fijn wandelen rondom Austerlitz

In de bossen van Zeist en Austerlitz zijn diverse wandelroutes uitgezet waar je verschillende kastelen en landgoederen kunt zien. Ook wij gaan weer op pad en dit keer gaan we - op gepaste afstand van elkaar - wandelen in de omgeving van de Pyramide van Austerlitz.

door Hetty Heijne

Austerlitz - Vanaf de parkeerplaats aan de Zeisterweg duiken we meteen we het bos in naar het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Daar staat, op een open plek in het bos, de Pyramide. In het bezoekerscentrum bekijken we een korte film over het ontstaan van de Pyramide en daarna zoeken we het 83 treden hogerop (let op: de Pyramide en het bezoekerscentrum zijn t/m 1 november geopend op woensdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur). Omdat het een heldere dag is hebben we een geweldig uitzicht en zien we zelfs Utrecht liggen. De Pyramide is aan alle kanten omringd door bossen en vanaf hier starten verschillende fiets- en wandelroutes. Wij besluiten om de, twee uur durende, gele wandelroute genaamd ‘Noordhout’ te pakken.

De route brengt ons vanaf de Pyramide in de richting van Pannenkoekboerderij Bergzicht. Dit stukje van de route maakt een ‘lus’ en we komen weer uit nabij de Pyramide. Hier steken we de Zeisterweg over, waarna we het bos weer in gaan. Het is tot nu toe een mooie wandelroute: smalle rustige wandelpaadjes, afgewisseld met bredere paden, tsjilpende vogels en omdat we vroeg zijn zien we drie reeën en wat konijnen.

Na ongeveer tien minuten komen we langs een koepelvormig gebouwtje. Het is de Theekoepel van Stoop, genoemd naar de Amsterdamse bankier J.B. Stoop die de koepel in 1840 liet bouwen. Op onze telefoon zoeken naar informatie over dit koepeltje. Stoop was eigenaar van een aantal heidegronden in de omgeving van Zeist, waar hij nieuw bos had laten aanplanten. Op een hooggelegen plek, te midden van die bossen, zou zijn gedroomde buitenplaats komen te staan. Het werd uiteindelijk niet meer dan een theekoepel (bron: utrechtsebuitenplaatsen.nl). We gaan verder door de bossen, heide, open plekken in het bos en lopen via een mooie beukenbomenlaan langs Buitenplaats ‘De Hoogt’. Natuurlijk willen we ook hier meer van weten dus komt onze telefoon weer tevoorschijn: de buitenplaats is gebouwd in 1908 door J.F. de Beaufort, die het huis in 1951 verdeelde in vijf appartementen voor zichzelf, waarna het onder meer gebruikt is als internaat. In 2003 is de buitenplaats gerestaureerd en weer geschikt gemaakt voor particuliere bewoning (bron: utrechtsebuitenplaatsen.nl). We gaan verder en lopen nu over landgoed Noordhout. Ook hier weer prachtig bos, maar je hoort hier wel af en toe de snelweg A12, want die loopt een stukje verderop. Dan komen we bij de Traayweg. Hier zou je richting Austerlitz kunnen wandelen (volg rode route) maar wij doen dat niet. We wandelen verder, steken de Zeisterweg weer over en komen terug bij ons beginpunt. @pyramidevanausterlitz.nl