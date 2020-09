Bewoners twee lanen in Zeist schaffen 22 regenzuilen aan

Bewoners van de Tesselschadelaan en de Guido Gezellelaan in Zeist hebben onlangs 22 regenzuilen aangeschaft. De zuilen zijn in de tuinen van 22 woningen geplaatst. De buurtbewoners kunnen nu honderden liters regenwater opvangen en gebruiken om de tuin te sproeien. Door een overloopsysteem in de zuilen gaat niets van het regenwater verloren.

door Maarten Bos

Zeist - Bart Blauw (55) woont aan de Tesselschadelaan en is een van de initiatiefnemers van de gezamenlijke aankoop. Bart vertelt: “Wij hoorden dat er dit jaar in Nederland 1 miljard liter meer leidingwater was verbruikt. Wij vroegen ons af of het mogelijk was het gebruik van dat water te verminderen. Zo kwamen we op het idee van de aanschaf van een regenzuil, mede ook omdat die veel functioneler is dan een regenton. Door die zuilen hebben we geen leidingwater nodig voor de tuin”.

Subsidie

Bart vervolgt: “Nu is een regenzuil prijzig. Hij kost 299 euro. We kwamen er achter dat het mogelijk was subsidie te krijgen voor een initiatief dat werkelijk bijdraagt aan de verduurzaming van je woonplaats. Ons plan voldeed daaraan. Uiteindelijk kregen we subsidie van het Hoogheemraadschap en ook nog een korting van de leverancier. Per bewoner hebben we nu 125 euro betaald. Alles bijeen zijn we twee maanden bezig geweest met de realisatie van een en ander”.

Bart legt uit dat de twee Zeister straten heel veel activiteiten gezamenlijk ontplooien. Bart: “We gebruiken daarbij de buurtapp. En we doen dan veel aan verduurzaming. We betrekken daar ook de kinderen uit de buurt bij. Die willen we al op jonge leeftijd bewust maken van het belang van een duurzame omgeving.’’

Veel cohesie

‘’Ik woon hier sinds 2003. Dit is een buurt met heel veel cohesie. We helpen elkaar en doen dingen gemeenschappelijk. Zo hebben we ieder jaar een straatbarbecue en een running dinner.

We hebben een hockeyveld aangelegd en we denken momenteel over de aanschaf van sedumdaken. Ik denk dat onze twee straten in dit opzicht redelijk uniek zijn”.