'Ik wil heel graag iets terug doen'

Mohammed Ali Bekhrad (40) is nog maar kort in Nederland. Hij komt uit Iran maar kon daar, vanwege religieuze redenen, niet langer blijven. Als christen liep hij gevaar in een overwegend moslimland. “Ik ben in februari 2019 naar Nederland gekomen. Ik kwam in het Asielzoekerscentrum (AZC) in Leersum terecht. Ik ging ook naar school om Nederlands te leren. Maar door corona kon ik niet meer naar school. Ik zat hele dagen thuis in het AZC, samen met mijn vrouw. Er zijn regelmatig spanningen in het AZC, daarom wilde ik graag gaan werken.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Probleem was dat Mohammed Ali als vluchteling niet mocht werken. Terwijl hij dat zo graag wilde. “Ik heb met de mensen van het AZC gesproken en zij hebben weer een gesprek gehad met de Kringloopwinkel. Daarna mocht ik zelf op gesprek komen en nu mag ik hier vrijwilligerswerk doen.”

Op 1 juni van dit jaar begon de loopbaan van Mohammed Ali bij de Kringloopwinkel. “Ik werk twee dagen per week bij de kleding en verder bij alle afdelingen die mij op dat moment nodig hebben. Ook in de loods. Daar worden de spullen uitgezocht en geprijsd voor het de winkel ingaat.”

In Iran bezocht Mohammed Ali een taalschool waar hij Engels leerde. “Ik heb dat maar één jaar gedaan, van mijn vijftiende tot mijn zestiende, toen begonnen de problemen rondom mijn godsdienst en kon ik niet langer naar school. In mijn hoofd dacht ik altijd in het Perzisch én het Engels om het bij te houden en nu is daar dus Nederlands bijgekomen. Soms is het wel druk in mijn hoofd met al die talen.”

Veel contact met klanten heeft Mohammed Ali helaas nog niet. “Ik kan nog niet zo goed contact leggen met de klanten, daarvoor is mijn Nederlands nog niet goed genoeg. Maar ik praat wel heel veel met collega’s zodat ik elke dag weer iets meer leer. Dat is heel goed voor mij. Ik wil het ook heel graag. Het is sowieso beter voor mensen om zich ergens voor in te zetten. Ik denk dat het goed is dat mensen elkaar helpen. In elk geval beter dan thuisblijven.”

In Iran was Mohammed Ali kapper en coach in een fitnesscentrum. Dat zou hij het allerliefste hier ook gaan doen. “Ik heb nog geen Nederlands paspoort. Door corona duurt het allemaal langer. Ik heb alleen bevoegdheid om kapper te zijn in Iran. Ik zou graag een opleiding voor kapper in Nederland doen. Want dat is iets wat ik al kan en goed doe. Mijn moeder is in Iran een persoonlijke kapper, bij de mensen thuis. Ik verlang naar een rustig leven, waarin ik een goede kapper of een goede fitnesscoach kan zijn.”

Voorlopig fietst Mohammed Ali twee keer per week vanuit Leersum naar Zeist. Maar mocht het zover komen dat hij als zelfstandig kapper kan werken, dan wil hij toch bij de Kringloopwinkel blijven werken. “Zij hebben mij zo geholpen en daarom wil ik heel graag wat terug doen. Ik hou van de mensen hier. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Vrijwilligerswerk is belangrijk. Dat geldt voor iedereen.”