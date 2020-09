Coronaproof verhuizen: heel gedoe

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Marjolein Buurman, van Kamers met Aandacht.



door Inke van den Boogert

Zeist - “Tja, de lockdown. Toen moest het roer ineens echt helemaal om. Ik werk als coördinator bij Kamers met Aandacht. Wij matchen jongeren tussen de achttien en drieëntwintig jaar met iemand die een kamer aan hen wil verhuren, met dus een beetje extra aandacht.

Deze jongeren maken zich klaar voor de volgende stap in hun leven, maar zijn nog niet klaar om helemaal op eigen benen te staan. Geen probleemjongeren dus, maar ze missen wel de ondersteuning uit hun eigen netwerk als ze op zichzelf gaan wonen. Dan is zo’n kamer met aandacht heel fijn. Het voorkomt dat jongeren die op hun 18de pardoes niet meer onder de jeugdzorg vallen, in dat beruchte zwarte gat vallen. Maar ja, toen kwam corona.

Uiteraard zijn we zoveel mogelijk gaan beeldbellen, maar onze reguliere ‘business’ van het matchen ging toch grotendeels plat. Als coördinator ga ik veel ‘de boer op’ om te netwerken. Dat kon ineens niet meer. Veel organisaties kregen het hartstikke druk met die omslag van de lockdown. Dan kunnen we het niet maken om nog om extra dingen te vragen.

Gelukkig waren er andere projecten waar we ons op konden storten. Woningcorporatie Mitros stelde bijvoorbeeld een pand beschikbaar voor ons. Daarin zitten nu twee van ‘onze’ jongeren, samen met drie studenten. Het was wel een heel gedoe met verhuizen, want dat moest natuurlijk coronaproof. Maar: het is wél gelukt!

Wat we momenteel in de steigers hebben: een crowdfundingactie om tiny houses te bouwen in achtertuinen, in de regio rondom Utrecht en Zeist. Er zijn al mensen die hun achtertuin hebben aangemeld, plus lokale bedrijven die straks gaan helpen met bouwen als onderdeel van hun social return on investment. Sowieso hebben we mooie contacten kunnen leggen de afgelopen maanden, die we bijvoorbeeld via Samen voor Zeist leren kennen.’’