Cultuur en natuur gaan hand in hand

Voor de vierde keer organiseren de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) en het Nationaal Bomenmuseum/Von Gimborn Arboretum in Doorn een keramiekexpositie. De ruim veertig deelnemers, waaronder ook keramisten uit Zeist, tonen recent werk, vaak speciaal voor deze expositie gemaakt, onder het motto ‘Ode aan de natuur’. Het thema is op verschillende manieren te interpreteren, zoals deze kunstenaars ook zullen laten zien.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “Wij organiseren deze expositie om de twee jaar,” zegt Adriana Nichting, een van de organisatoren. “Dit jaar zou de expositie in april plaatsvinden, maar door corona kon het toen niet doorgaan. We hebben vrijwel meteen besloten dat we de expositie zouden uitstellen tot het najaar. En ook nu zijn er nog beperkende maatregelen. Zo moeten mensen uit verschillende huishoudens 1,5 meter afstand houden. En je reserveert online via www.bomenmuseum.nl.”

Ook al wordt de expositie voor de vierde keer georganiseerd, het thema is nog steeds ‘Ode aan de natuur’. “Bij de tweede editie hadden we subtitels gemaakt, maar dat werkte verwarrend bij de kunstenaars. Dus blijven we bij het thema. Aarde, vuur, lucht en water zijn de oerelementen, klei is een natuurproduct. Behalve dat het thema verschillend geïnterpreteerd wordt, zie je ook alle technieken van de keramiek voorbijkomen én allerlei stijlen. De ene kunstenaar werkt realistisch, de andere super abstract. Het is een dwarsdoorsnede van de Nederlandse en Vlaamse keramiek. Zo’n prachtig park biedt een heel mooi decor. Het Arboretum is enthousiast, maar wij ook. Ik ben zelf heel tevreden als mijn beeld er staat. Het staat nu in mijn atelier, maar dan staat het ineens daar waar het hoort. Ook het publiek is elke keer opnieuw weer enthousiast.”

Het arboretum is ontsproten aan het brein van Max von Gimborn, die vanaf 1904 een inktimperium in Nederland begon. De eerste fabriek stond in Zevenaar, waar hij ook woonde. Na de beurscrisis van 1929 ging het Von Gimborn minder goed en hij verkocht de fabriek aan Pelikan. Von Gimborn zelf was daarvoor al naar Doorn verhuisd en begon op 47 hectare grond zijn tuin en plannen voor een landhuis. Die laatste plannen werden door de beurskrach onmogelijk. Von Gimborn stierf op 23 oktober 1964. Zijn weduwe Gerda von Gimborn-Dietz verkocht het arboretum in 1966 aan Utrecht Universiteit. “Die maakte er een proeftuin van,” vertelt Adriana. “Men vloog nog niet de hele wereld over. In 2009 is op particulier initiatief de stichting Von Gimborn Arboretum opgericht. De Universiteit Utrecht heeft het eigendom in mei 2010 overdragen aan de stichting.”

‘Ode aan de natuur’ is van 5 september tot en met 25 oktober elke dag te bezoeken tussen 9.00 tot 19.00 uur. Van 11.00 tot 17.00 uur is een keramist aanwezig om uitleg te geven over het geëxposeerde werk. Een catalogus met toelichting en routekaart is voor vier euro verkrijgbaar bij deze keramist. Zie ook:

www.odeaandenatuur.nl