Zeist - In het Energiecentrum gaven de wethouders Catsburg en Hoogstraten vorige week het startsein voor de actie ‘Heel Zeist kiest voor LED’ van Mijn Groene Huis. Twee huurders ontvingen van de directeuren van Woongoed Zeist en RK Woningbouwvereniging Zeist de eerste gratis ledlampen. Vanaf 25 september kunnen alle inwoners in de gemeente Zeist -woningeigenaren én huurders - maximaal drie gratis ledlampen per huishouden krijgen in het Energiecentrum op de Slotlaan 300, in ruil voor nog werkende gloei- of halogeenlampen. De actie loopt tot 1 december of tot de lampen op zijn. (Foto: Mel Boas)