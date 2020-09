Unieke privécollectie: werk van Anton Heyboer

Willy (l.) en Trees voor het werk 'The absolute consciens as not normal' (1975-1976), olieverf en wit zink op doek. (Foto: Kees Linnenbank)

De Zeister tweeling Trees en Willy van Kleef zijn de vrouwen achter de Twin-collectie, een van de bekendste privécollecties van werk van Anton Heyboer. Trees bezocht de kunstenaar regelmatig in zijn woonplaats Den Ilp, waar hij sinds de jaren ‘60 woonde en zich later steeds verder terugtrok met zijn bruiden.

door Carol Dohmen

Austerlitz - Urenlange gesprekken maakten dat ze beiden zijn werk steeds beter gingen begrijpen. Samen verzamelden de zussen een groot aantal etsen en schilderijen, die de toepasselijke naam ‘Twin-collectie’ kreeg. Het vroege werk uit de collectie is dit jaar te zien in een fraaie tentoonstelling in het Gronings Museum Nienoord.

De liefde voor kunst en mooie spullen kregen Trees en Willy van Kleef met de paplepel ingegoten. Vooral vader was dol op antiek, het ouderlijk huis in Griffensteyn hing vol figuratieve schilderijen. In 1998 zagen ze ‘een Heyboer’ bij een vriendin, de belangstelling was gewekt. Trees: “Het begon met een paar inkttekeningen die wij kochten in het winkeltje van Petra, de vijfde bruid. Het was het begin van talloze ritjes naar Den Ilp om nieuw werk te kopen.” Heyboer was in die tijd hoogproductief, hij verkocht ook veel werk aan musea en galerijen.

De hoge afname van schilderijen door de zussen viel Heyboer op. “Op een dag belde hij me op”, vertelt Trees, “verrast dat we vooral werk kochten waarvan hij dacht dat niemand het zou begrijpen”. Ze regelden een ontmoeting, er zouden er vele volgen. Weinig mensen mochten echt dichtbij hem komen. “Het was een geniale, filosofische man. De beeldvorming over hem als vreemde kunstenaar met zijn vijf bruiden is veel te cliché.”

Aanvankelijk kochten ze werk uit de latere periode van Heyboer. Na zijn overlijden in 2006 werden ze benaderd door de Heyboer-vrouwen met de vraag of ze belangstelling hadden in het vroeger werk (1950-1979). Ze kregen als eersten de mogelijkheid dit te kopen. Trees: “Anton had me ooit gezegd dat je kansen moest grijpen. Dit was er één. Deze tentoonstelling is de kers op de taart”.

Alle werken op de tentoonstelling komen uit de Twin-collectie. Het vroege werk dateert uit de periode van 1950 tot 1979. De zussen stelden in samenwerking met het museum een boek over de werken samen. Het boek verscheen bij het 15-jarig overlijden van Heyboer op 9 april 2005 en is o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Kramer & VanDoorn. De expositie loopt nog door tot 4 oktober. Er worden regelmatig rondleidingen verzorgd door de zussen Van Kleef. Meer info over de tentoonstelling: www.museumnienoord.nl