Jongeren: lanceer je eigen toekomst

In samenwerking met het KunstenHuis, Cultuur Zeist, Beauforthuis en Slotstad RTV is de Vrijwilligerscentrale Zeist vorig jaar gestart met ‘Launch Your Future’. Dit is een project dat valt onder de Maatschappelijke Diensttijd. Daarbij richten zij zich op de doelgroep jongeren van 16 tot 30 jaar die een extra zetje kunnen gebruiken. Hiermee worden jongeren bedoeld die het lastig vinden om leuk werk te vinden en geen opleiding volgen.

door Adriënne Nijssen

Zeist - In het groepstraject gaan jongeren zich vijf maanden oriënteren in verschillende takken van kunst en cultuur zoals decorbouw, film, PR & Social media, radio & TV, kunst, muziek, zang, dans of geluid en licht. Jongeren bedenken zelf wat ze willen leren en doen, en worden daarbij begeleid door professionals. Ze werken toe naar een culturele eindprestatie. In het individuele traject gaan de jongeren vrijwilligerswerk uitvoeren bij de deelnemende organisaties.

“Ik was zo iemand voor wie dit project erg goed gewerkt heeft,” zegt Pieter Paul Kamp. “Helaas hebben wij door corona wat minder tijd gehad, maar toch heb ik kunnen uitvinden dat ik liedjes kan schrijven. Ik maakte wel gedichten en koos tijdens het project voor gitaarspelen, maar dat lukte echt niet. De muzikant die mij begeleidde vroeg of ik al eens een nummer had geschreven. Nee dus, maar ik probeerde het. Ik schreef het lied ‘Zet mij maar aan’. Een soort liefdeslied waarbij ik tango-achtige muziek in mijn hoofd had. Muziek om iemand te versieren. De tekst gaat over twee mensen waarvan eentje een versierpoging doet. Ik wil er wel graag mee verder gaan, maar ik weet niet waar te beginnen. Daar ik ga gewoon aan werken.”

Launch Your Future betekende voor Pieter Paul vooral dat hij leerde te kijken naar wat hij kan in plaats van wat hij niet kan. “Ik heb mensen leren kennen die creatief zijn en mij met kunst een niveau hoger konden tillen. Bij theater was het je zelfbeeld vergroten en uit je comfortzone komen. En bij muziek kijken wat je kan. Je wordt er heel creatief van.”

Als individuele stage werkte Pieter Paul in Vredenoord, een verzorgingshuis voor ouderen. “Ik ben al activiteitenbegeleider van beroep, ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Launch Your Future heeft me een aanknoping gegeven om daar in bezig te zijn. Voor jongeren die iets willen doen op het vlak van creativiteit is dit project een goed initiatief om te beginnen en daarbij vrijwilligerswerk te doen.

Wellicht opbouwend naar werk.” In Zeist en De Bilt worden binnenkort weer twee nieuwe groepen voor Launch Your Future gestart. Een exacte datum is nog niet bekend want voor beide groepen kunnen nog jongeren inschrijven. De projecten starten als de groepen vol zijn. Het streven is om eind september te starten. Na afloop krijgen de jongeren een certificaat van deelname met een omschrijving van hun bijdrage. Wil jij ook meedoen? Aanmelden kan via internet of via k.depaauw@vrijwilligerscentralezeist.nl (Zeist) of j.willems@vrijwilligerscentralezeist.nl (De Bilt).