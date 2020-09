Sloop, maar hergebruik van balkonhekken en kozijnen

Wie de Prinses Alexialaan in Zeist-Kerckebosch inrijdt, ziet links en rechts nieuwe huizen. Aan het eind van de straat, dwars op de huizen, staat een oude flat, die momenteel gesloopt wordt. De bewoners van de Prinses Alexialaan en omgeving hebben de afgelopen weken even moeten doorbijten, want sommige huizen staan pal naast een van de sloopflats.

door Ellis Plokker

Zeist - De oude flat staat aan de Prinses Margrietlaan. Evert-Jan Roelofsen, directeur van de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij, vertelt dat de feitelijke sloop van flat 9 eind september begint en voor eind van het jaar afgerond is. Flat 10 is al gesloopt. Roelofsen: “Op de plek van deze flat komen aansluitend aan de nieuwe woningen die er al staan, nog een appartementencomplex voor circa 28 sociale huurwoningen en circa 28 betaalbare koopwoningen.”

De oude flats aan de Prinses Margrietlaan worden ‘circulair’ gesloopt. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk materialen uit de flats worden hergebruikt. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Bottelier Slooptechniek. Wouter Smit, calculator bij deze firma, vertelt: “We hebben eerst in kaart gebracht welke materialen er in de flats zitten, om te onderzoeken wat de kwaliteit is van de aanwezige materialen. Aan de hand daarvan hebben we een verwerkingsstrategie gemaakt. Sommige materialen moeten eerst bewerkt worden voordat ze hergebruikt kunnen worden. Andere materialen kunnen direct opnieuw worden toegepast. Zo komen we tot een flinke besparing van CO2 en realiseren we minder verspilling van grondstoffen.”

Hergebruik materialen

Een aantal materialen uit de flats, zoals bijvoorbeeld de balkonhekken en de kozijnen, worden hergebruikt. De kozijnen zullen worden toegepast als gevelpanelen in een nieuw te bouwen paviljoen bij een watertoren in Utrecht Overvecht. Overige materialen zoals deuren, cv-ketels en boilers worden beoordeeld op kwaliteit en toegepast op andere locaties. Eerder werd in Kerckebosch een oude kerk gesloopt. Tegelvloeren, hout en dakspanten uit dat gebouw werden gebruikt voor de herinrichting van dezelfde watertoren in de Utrechtse wijk Overvecht.

In de buurt ‘De Bosgaarde’ komen aan de Prinses Marijkelaan twee gebouwen met 22 en 26 appartementen. De bouw van dit project kan waarschijnlijk eind van dit jaar worden gestart. De oplevering van de gebouwen is naar verwachting in eerste half jaar van 2022. Het gaat hier om vrijesectorhuurwoningen met huren tussen de 800 en 1050 euro. De appartementen variëren in grootte van circa 55 tot 104 m² en zijn ontworpen door Klunder architecten. Het project heet ‘Licht en Lucht’. Daarnaast komen er nog 18 koopappartementen op de hoek van de Prinses Marijkelaan. Van de oude flats aan de Margrietlaan wordt een flat momenteel gerenoveerd en verduurzaamd.

