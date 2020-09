Kom er bij in de Week tegen Eenzaamheid

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. De Week tegen Eenzaamheid 2020 is van 1 tot en met 8 oktober.

Zeist - Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken van een activiteit. Wist u dat er ontzettend veel te doen is in Zeist? Hieronder een aantal voorbeelden.

Stichting Vier het Leven: organiseert theater, museum, film, en concertbezoek. Senior Support: samen genieten van een dagje uit. Algemene Seniorenvereniging Zeist: organiseert zeer veel activiteiten, ook voor niet leden. KBO-PCOB organiseert vele activiteiten (o.a. Ipad-cursus) ook vaak in samenwerking met ASZ. MeanderOmnium: organiseert diverse activiteiten op de Wijkservicepunten. Zen, Yoga en Gezondheid: samen sportief bewegen. Aysma: sporten, koken, werken aan de moestuin, culturele uitstapjes doen en gezellig met elkaar koffie drinken voor vrouwen. Buikdansschool Hadyr: buikdanslessen voor vrouwen. Vrienden van het Binnenbos: organiseren ontmoetingsactiviteiten en vervoer. Sportief Zeist: organiseert wandelgroepen (ommetjes) in de wijken. Kerk en Samenleving: naailes, taalles, crea-groep, brei en haakcafé, maaltijden, ontmoeting in de wijkinloophuizen. Idea-bibliotheek: organiseert Gouden dagen voor senioren.

Ook wordt tijdens de Week tegen Eenzaamheid de bijzondere voorstelling Sunshine Soldiers voor 55-plussers georganiseerd in het Nationaal Militair Museum. Zie www.ideacultuur.nl/sunshinesoldiers

Al het aanbod en actuele informatie kunt u vinden op de website www.meedoeninzeist.nl.

Hebt u geen internet? Loop dan tijdens de Week tegen Eenzaamheid binnen bij een van de onderstaande ontmoetingspunten.

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid ontvangt u een gratis kopje koffie of thee op de volgende locaties:

Zeist West: wijkservicepunt De Koppeling (De Clomp 1904). Zeist Noord: wijkservicepunt Noord (Johan van Oldenbarneveltlaan 103). Zeist Centrum: wijkservicepunt Centrum-De Ark (Van Reenenweg 9 A). Zeist Oost: wijkservicepunt Binnenbos (Hoog Kanje 186H). Den Dolder: wijksteunpunt Pelita (Dr. Ramaerlaan 2, Den Dolder). Hart van Austerlitz (Schoolweg 2, Austerlitz), op dinsdag 6 oktober 10 uur en 15 uur. Aanmelden bij dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl of 06 - 40368115. Alle wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving. Zie www.kerkensamenleving.nl. Bibliotheek Idea, Markt 1.