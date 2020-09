Creatief herstel: crowdfunding en dansmarathon

Stichting Creatief Herstel heeft sinds een jaar een traject voor vrouwen die herstellen van een burn-out of depressie. De resultaten zijn goed, veel vrouwen gaan na het traject terug naar hun werk of vinden ander werk. Nu willen de initiatiefneemsters het bestaande traject uitbreiden met muziek en dans. Bovendien willen ze een traject organiseren voor jongeren.

door Ellis Plokker

Zeist - Ivanka van de Wardt en Marloes Klok van Stichting Creatief Herstel zijn op 10 september gestart met een crowdfundingsactie. Ivanka van de Wardt vertelt dat het geld bestemd is voor twee doeleinden: “Het eerste is het introduceren van muziek en dans in ons bestaande traject, het tweede het opstarten van een nieuwe groep voor jongeren. Het doel is het ophalen van 7000 euro. De actie loopt goed, na een week zijn we al bijna op de helft. Maar donaties zijn natuurlijk van harte welkom.” De actie loopt tot 10 oktober, de landelijke dag van de psychische gezondheid.

Bewegen is belangrijk, vooral als je depressief bent. Maar voor vrouwen die herstellende zijn van een depressie, is de stap naar een sportschool vaak te groot, vertelt Van de Wardt. “Als je danst of sport, maak je stofjes in je hersenen aan, die aanvullend werken op antidepressiva, zoals endorfinen. Daarom willen we muziek en dans toevoegen aan ons bestaande programma. We willen djembés kopen, om samen muziek te maken. Dat stimuleert om samen te spelen en toch bij je eigen ritme te blijven.”

Het tweede doel is het starten van een traject voor meisjes tussen de 14 en 20 jaar. De eerste testgroep start dit najaar, op dinsdagavond. Van de Wardt: “Jongeren mogen meedoen aan het ontwikkelen van het traject. We willen ze leren dat je ondanks psychische klachten zoals angst en onzekerheid, toch ook krachtig kunt zijn. Het traject is gericht op het verbeteren van zelfvertrouwen en het zelfbeeld’’. Als afsluiting van de crowdfundingsactie organiseren Klok en Van de Wardt op 10 oktober in hun atelier een dansmarathon. Er zijn vijf danslessen, met salsa, bachata, kizomba, en twerken. Inschrijven is mogelijk via de website.

Het duo biedt een traject met creatieve dagbesteding aan. Ze hebben een groot atelier ingericht in een oud kantoorpand in Zeist, waar de maatregelen omtrent het coronavirus goed toepasbaar zijn. Daar kunnen vrouwen die kampen met de nasleep van een psychische aandoening, in een kleine groep een dagdeel per week werken aan verder herstel van een burn-out of depressie. www.stichtingcreatiefherstel.nl