Fotoprints te koop voor goed doel Pure-Kidz

De bekende geoloog/fotograaf Dirk Wiersma (www.pantafos.com) heeft besloten een groot aantal van zijn fotoprints te verkopen ten behoeve van een liefdadig doel: de Stichting Pure-Kidz.

Zeist - Het gezinshuis Pure-Kidz is een fulltime thuis waar Ruud en Alice Heurter-Wolfs kinderen opvangen die anders in een instelling (of erger) hadden moeten opgroeien. In de 10 jaar dat ze dit doen zijn er veel kinderen opgevangen, in welke vorm dan ook. Denk aan fulltime, weekend- of crisisopvang. Ook begeleiden zij kinderen uit uit het dorp. De gezinshuisouders Alice en Ruud Heurter-Wolfs ontvangen voor dit werk een reguliere vergoeding, die echter ontoereikend is om alle kosten te dekken die ze al maken met de extra zorg die zij verlenen.



Extra zorg zoals bijvoorbeeld: weekendopvang voor kinderen waarvoor kortstondige opvang wordt gezocht; familiedagen met de biologische familie, broertjes en zusjes van de kinderen in het gezinshuis; vrijetijdsbesteding zoals muziekles, ook voor de broertjes en zusjes; extra scholing en therapie zoals zelfverdediging; en ten slotte een een 18+ project, blijvende begeleiding nadat zij 18 jaar zijn geworden.



Door de organisatoren is een plan uitgewerkt voor het realiseren van deze verkoop. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit zo'n 400 foto’s in verschillende vormen van afwerking en op diverse formaten, al of niet met gebruikssporen en in prijzen variërend van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Voor alle details hierover zie: www.dirkwiersmaforstichtingpure-kidz.nl. Een deel van de aangeboden foto’s is op deze website geplaatst, inclusief relevante details. Reserveringen vooraf zijn mogelijk.

De fotoprints zijn te bekijken en te koop in Studio 62, Johan van Oldenbarneveltlaan 62 in Zeist op de komende zaterdagen t/m 24 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. Dirk Wiersma zelf, alsook bestuursleden van de stichting zullen u daar met genoegen ontvangen.