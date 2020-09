Wandelen en fietsen rondom Zeist

In deze rubriek met wandel- en fietsroutes gaan we de fascinerende wereld van de ondergrond ontdekken tijdens een bijzondere geologische fietstocht. Deze fietsroute van ongeveer 35 km maakt deel uit van een reeks geologische wandel- en fietsroutes van de Geologische Dienst Nederland. Onderweg kom je langs dertien ‘excursiepunten’ waar je kunt afstappen om het landschap uitgebreider te bekijken. De routebeschrijving (met extra informatie), GPX route en kaart vind je op www.grondwatertools.nl.

door Hetty Heijne

ZEIST/DRIEBERGEN - We starten onze fietstocht bij fietsknooppunt (KP)80 in Zeist. Als we na een tijd uitkomen bij KP43 bevinden we ons bij de ingang van Landgoed Niënhof waar delen van een oude restgeul van de Zeister Rijn zijn uitgegraven. Hier stroomt relatief schoon grondwater vanaf de Utrechtse Heuvelrug. Leuk weetje: dit water wordt bij Bunnik opgepompt. Nadat het bewerkt is wordt het water in flessen verpakt en verkocht als het bronwater Sourcy.

We fietsen door naar KP44 met de Kromme Rijn aan onze linkerhand en komen langs Fort bij Rhijnauwen. Verderop fietsen we onder het Poorthuis van Ridderhofstad Rhijnauwen door en brengen een bezoek aan Fort Vechten (excursiepunt 4). Tegenwoordig bevindt zich hier het Waterliniemuseum en is hier een replica van een Romeinse houten wachttoren te zien. Deze is zeker de moeite waard om te bekijken en we besluiten tevens om hier een korte pauze in te lassen. We vervolgen onze weg richting KP2 over de Achterdijk. Deze dijk volgt ongeveer de noordgrens van het Romeinse Rijk en wordt geaccentueerd door replica’s van Romeinse grenspalen langs de kant van de weg. We fietsen langs de Sint-Stevenskerk en de Brink, rijden uiteindelijk landgoed Beverweerd binnen en bekijken het monument ter nagedachtenis aan een verongelukte RAF-piloot. Hierna komen we uit bij excursiepunt 9; Kasteel Sterkenburg. Dit is één van de oudste versterkte huizen (ridderhofsteden) in dit gebied. Weer opgestapt komen we al trappend uit op het fietspad aan de Austerlitzeweg. Na een open plek rechts in het bos en het huis dat hier staat, verlaten we het fietspad en fietsen over een - wat hobbelige - onverharde weg (Maarnse Bergweg) totdat we een diep gat zien. Dit is de voormalige groeve de Zanderij (excursiepunt 12).

Verderop gaan we rechts het fietspad op en na ongeveer 500 meter bereiken we aan de linkerkant een uitkijkpunt. Natuurlijk stappen we ook hier even af. Vanaf het uitzichtpunt heb je een mooi uitzicht over de kam van de Utrechtse Heuvelrug, de ondergelopen groeve en het ‘Zwerfsteneneiland Maarn’. We stappen weer op, gaan onder de A12 door, fietsen richting Austerlitz en komen langs het heide- en stuifzandgebied Groot Heidestein. Vanaf hier fietsen we weer terug naar het begin.

De fietsroute is een leuke en gevarieerde tocht door de Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied en de excursiepunten zijn voor iedereen interessant, of je nou van geologie houdt of niet.