'Ondernemers weten ons te vinden'

“Dat weekend in maart was heel bevreemdend. Op vrijdag werd besloten dat we als gemeenteambtenaren de komende drie weken vanaf huis moesten werken, op zondagavond kwam daar de plotselinge sluiting van de horeca, scholen en later de kappers bij, net als andere contactberoepen en sportscholen.’’ Aldus Roeland Sluiskes en Ieke Roelofs.

door Ingrid Wong

Zeist - ‘’Als Ondernemersplein hebben we ons eerst gericht op het zo goed mogelijk informeren van de ondernemers. We hebben alles zo uitgebreid en praktisch mogelijk op onze website gezet en gelukkig zagen we aan de bezoekersaantallen dat het aan een behoefte voldeed. Ook fijn was dat ondernemers ons goed wisten te vinden en belden en mailden met vragen. Daarnaast hebben we ook zelf veel contact gezocht om te vragen hoe het ging. Eerst alleen telefonisch maar gelukkig kregen we snel toestemming om, binnen de regels natuurlijk, weer op pad te gaan.

Dat hebben we uitgebreid met collega’s van andere afdelingen: zo hebben we samen alle horecagelegenheden, winkels en sportverenigingen bezocht. Ondernemers vonden dat heel prettig, maar voor ons was het ook leerzaam. Persoonlijk contact, luisteren naar de verhalen en vooral proberen je te verplaatsen in de positie van de ander is ontzettend waardevol.

Met sommige ondernemers en winkels ging het heel goed tijdens de lockdown. Anderen zijn wel weer open maar worstelen nog steeds met de vele beperkingen. Ondanks de overheidssteun lopen zij de schade dit jaar niet meer in.

We zijn onder de indruk van de veerkracht en creativiteit van de vele ondernemers die blijven zoeken naar mogelijkheden, naar wat wél kan. Waar mogelijk ondersteunen we dat maar van ons wordt ook verwacht dat we blijven kijken naar de geldende wet- en regelgeving. We willen graag de ruimte geven maar de regels zijn er niet voor niks. Het virus is nog niet weg.

De tijden blijven onzeker, de besmettingen nemen weer toe. We moeten nog zien wat de economische gevolgen zullen zijn. Onze belangrijkste les is dat actief contact houden essentieel is.’’

Dit is het laatste in de serie verhalen die tot stand kwamen door Ondernemend in Zeist, een initiatief van een aantal zelfstandig ondernemers, Samen voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en Hart van Zeist om de ondernemers in de gemeente aan het woord te laten over hoe zij geraakt worden door de coronacrisis. Zie www.ondernemendinzeist.nl voor alle verhalen.