Twee werkbezoeken van Knops

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) was vorige week woensdag in de gemeente Zeist. Hij legde twee werkbezoeken af.

Zeist - Bij zorgcentrum De Wijngaard van Accolade in Bosch en Duin reikte hij refurbished iPads uit in kader van de projecten Allemaal Digitaal en Digitaal Samenleven. Knops loste zijn bij een eerder werkbezoek aan een iPad-training gedane belofte in en bracht een nieuwe set iPads mee. Digitale middelen stellen kwetsbare mensen in staat om in contact te komen met anderen. Door corona is het belang hier van toe genomen.

Toegankelijkheid

Daarna ging de staatssecretaris naar Bartimeus in Zeist en liet zich bijpraten door ervaringsdeskundigen en experts over digitale toegankelijkheid. De website van de gemeente kreeg een toegankelijkheidsverklaring.