Maatschappelijke Stages gaan door

Karla de Paauw en Jessica Willems van MeanderOmnium verzorgen de Maatschappelijke Stage voor middelbare scholieren in Zeist. Dit is een stage voor middelbare scholieren uit het tweede of derde jaar, waarin ze kennismaken met vrijwilligerswerk. Leerlingen doen ervaringen op en zijn zinvol bezig voor anderen. De Paauw en WIllems hebben nieuwe ideeën voor stageplaatsen tijdens corona.

door Ellis Plokker

Zeist - Karla de Paauw werkt als stagemakelaar bij de Vrijwilligerscentrale Zeist. Er zijn maatschappelijke stages in de natuur, op kinderboerderijen, in verzorgingshuizen en bij sportverenigingen. Leerlingen kunnen ook zelf een stage regelen, maar het moet wel een maatschappelijk doel hebben en het mag niet bij een commercieel bedrijf zijn. De stage is voor twintig uur in totaal. Dit jaar doen drie middelbare scholen in Zeist mee. Sommige scholen, zoals het Jordan Montessori Lyceum Utrecht, hebben een blokstage, een stage in één week. Bij het Christelijk Lyceum Zeist en het Openbaar Lyceum Zeist doen leerlingen een lintstage buiten schooltijd. Dan kunnen ze in het weekend of door de week na school stage lopen, of in een schoolvakantie. De Paauw: “Dan kunnen ze zelf inplannen wat ze leuk vinden om te doen en wanneer het hen goed uitkomt.”

De Paauw vertelt: “We willen zoveel mogelijk diverse stageplekken in het aanbod zetten. We werken met een digitaal systeem, dat is makkelijk voor leerlingen, docenten en organisaties. Leerlingen kunnen aanklikken wat ze interesseert en mentoren kunnen een stageplek toekennen. De coördinator heeft een overzicht, je kunt zien hoever een leerling met zijn uren is en je kunt er verslagen aan koppelen. De waardering die leerlingen ontvangen voor wat ze doen, is een belangrijk onderdeel van de stage.”

Dit jaar kunnen De Paauw en Willems niet alle stageplaatsen aanbieden die ze voorheen aanboden. Zoals het digitaal café, waarbij leerlingen uitleg gaven aan ouderen over computergebruik. “Dat hebben we stop moeten zetten, want dat is niet veilig. Ook bij zorginstellingen is het minder dan anders.” Maar juist bij sportverenigingen zijn er dit jaar meer plaatsen, het gaat daar vaak om het geven van trainingen aan jonge kinderen. Leerlingen van middelbare scholen zijn meestal onder de 18 jaar en daarvoor dus prima inzetbaar. De Paauw heeft ook een nieuwe stageplek bedacht: ‘Wat kun je zelf doen in de buurt’. Willems vult aan: “Juist nu is er veel behoefte aan contact, zowel bij jongeren als bij anderen in buurten. Iedereen in Zeist, die een idee heeft om een activiteit in de buurt op te zetten waarbij jongeren kunnen helpen, kan contact met ons opnemen. Het mag ook om een eenmalig iets gaan, bijvoorbeeld kaarten maken voor een goed doel of kleine klusjes in de buurt. Dat kan ook in de kerstvakantie.” www.

vrijwilligerscentralezeist.nl