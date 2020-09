Belbus Zeist heeft de ritten hervat

Lange tijd was de Belbus Zeist uit de roulatie vanwege corona,” zegt Wilma de Vlaming, coördinator van de belbus. ‘’Maar gelukkig zijn de ritten per 6 juli weer hervat voor particulieren en in juni zijn we weer begonnen met mensen naar hun dagbesteding te brengen.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Belbus Zeist biedt vervoer van ‘stoel tot stoel’ en is een aanvulling op het openbaar vervoer. Vrijwillige chauffeurs en bijrijders zorgen voor het vervoer van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Dat doen ze nu natuurlijk met speciale maatregelen. “Die chauffeurs vallen voor het merendeel zelf ook onder de risicodoelgroep van corona,” zegt Wilma. “Daarom zijn ze heel trouw in de maatregelen die nu gelden. De chauffeurs dragen een mondkapje en handschoenen en na elke rit wordt de bus schoongemaakt. En uiteraard zijn er desinfectiemiddelen in de bus aanwezig. Voor een individuele rit hoeven passagiers geen mondkapje te dragen.”

Wilma wordt normaliter bijgestaan door Bahar Simsek, maar die is op dit moment met zwangerschapsverlof. “Ik werk nu samen met Wandhana Kort en we hopen allebei dat de telefoon binnenkort weer roodgloeiend staat. Want nog veel te weinig mensen weten dat de belbus weer rijdt. Terwijl het voor een bepaalde groep mensen erg belangrijk is.”

De Belbus is bedoeld voor inwoners van Zeist, maar rijdt desgewenst ook naar Utrecht, Driebergen, Odijk en andere randgemeenten. “Het handigst is het als mensen zich aanmelden voor ons systeem. Dan weten we meteen waar we ze moeten ophalen. Sommige klanten gaan altijd naar hetzelfde adres. Dat vind ik juist nu belangrijk, dat ze die ritten weer kunnen maken. We brengen mensen bijvoorbeeld naar de kapper en de supermarkt, maar ook naar familie of vrienden. En het grote voordeel van de belbus is dat we stipt op tijd zijn.”

De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen. Een enkele rit kost € 3,50. Maak je wat vaker gebruik van de belbus, dan is het voordeliger een tienrittenkaart voor € 30,00 te kopen.

Tijdig reserveren is noodzakelijk omdat de belbussen maar een beperkte capaciteit hebben. Neem dan minimaal twee tot drie dagen van tevoren contact op, dan is er meer kans dat de rit op de gewenste tijden kan plaatsvinden. Voor ritten buiten de gemeente dient u minimaal één week van tevoren contact op te nemen. Bel voor een reservering naar 030 - 693 23 21 tussen 08.00 en 12.00 uur. Mailen kan ook, naar belbus@meanderomnium.nl