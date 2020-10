Tien dagen lang 'Kunst in de etalage'

Vanwege corona gaat de Kunstroute Zeist dit jaar niet door. Heel jammer vond Rina van Kilsdonk, maar tegelijkertijd vond ze dat er wel iets op het gebied van kunst gedaan moest worden. Ze benaderde de voorzitter van de winkeliersvereniging die haar vervolgens doorverwees naar centrummanager Lidia van Ingen.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “Voor een kunstroute moet je al vroeg gaan investeren en dat durfden we niet aan. We hadden, zoals iedereen, geen idee hoe lang corona ging duren. Sommige ateliers zijn heel klein en het risico van besmetting is dan heel groot. Vandaar dat ik het initiatief nam voor een andere kunstmanifestatie, die de naam ‘Kunst in de etalage’ meekreeg,” vertelt Rina.

De centrummanager was heel enthousiast en omdat elke winkelier in Zeist lid is van de winkeliersvereniging was het voor Rina niet heel moeilijk ze allemaal een bericht te sturen en de vraag te stellen of ze hun etalage beschikbaar wilden stellen voor een kunstenaar. “Inmiddels hadden Nel Barnier en Kees van der Velden zich ook bij de organisatie aangesloten. In het bericht naar de winkeliers vroegen we ook tegelijkertijd of ze een schilderij of een beeld in de etalage wilden hebben. Daarna maakten we met zijn drieën een zo goed mogelijke match en legden we de koppeling tussen kunstenaar en winkelier,” vertelt Rina.

Het idee is simpel. Een winkelier stelt gratis zijn etalage beschikbaar en een kunstenaar plaats er een van zijn of haar werken en haalt het na de manifestatie weer op. In principe is daar weinig geld voor nodig, dacht Rina. “Maar daarin vergiste ik me wel, want er moet natuurlijk pr gedaan worden en elke deelnemende winkelier moest kenbaar kunnen maken dat ze aan ‘Kunst in de etalage’ meedoen. Daarnaast zou een plattegrond met route ook wel handig zijn. Kortom, er was wel het een en ander aan drukwerk nodig.”

De organisatie vroeg Cultuur Zeist als sponsor. “Zij zeiden ja en zo konden we al het drukwerk laten maken. Elke winkelier krijgt een logo in de etalage. Er zijn kaartjes gemaakt waarop de kunstenaar een toelichting bij zijn of haar gegevens en werk kan geven. Daarnaast is een plattegrond gemaakt. Op deze plattegrond vind je alle winkels en horecagelegenheden die deelnemen aan ‘Kunst in de etalage’. Daarachter staat de naam van de kunstenaar die in hun etalage exposeert. Door het volgen van de aangegeven route door het centrum van Zeist hoef je geen kunstwerk missen,’’ zegt Rina.

Zelf doet Rina ook mee. “Mijn werk, dat veel Afrikaanse invloeden heeft, is te zien in de Wereldwinkel. Dat vond ik daar wel passen.”

Het evenement ‘Kunst in de Etalage’ vindt plaats van 9 tot en met 19 oktober. Zesendertig winkels en horecagelegenheden in het centrum van Zeist geven ruimte aan zevenendertig Zeister kunstenaars om een kunstwerk tentoon te stellen in hun etalage. Een plattegrond met wandelroute is op te halen bij het Gemeentehuis, de Bibliotheek, Figi en Heger van de Berg.