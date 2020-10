De Beeldenroute: van Slot tot centrum

In de omgeving van Zeist zijn er genoeg mogelijkheden om een leuke wandeling te maken. In deze rubriek trekken we de wandelschoenen aan en proberen ze uit.

door Hetty Heijne

Zeist – We gaan dit keer wandelen in en rondom het centrum met de Beeldenroute. Deze route brengt ons langs maar liefst vijftig kunstobjecten die als doel hebben het centrum met het Slot te verbinden. Een aantal van deze beelden hebben we wel zien staan, maar we stopten er eigenlijk nooit bij. De hoogste tijd dus om de kunstwerken eens van dichtbij te bekijken. De folder downloaden we op www.slotzeist.nl.

Ons startpunt is de parkeerplaats aan de Zinzendorflaan. We wandelen richting Slot Zeist en zien al meteen het eerste kunstwerk staan: twee grote bronzen handen, dat toepasselijk ‘de Handreiking’ wordt genoemd. We lopen langs de slotgracht met de fontein en bij het bruggetje op de Hernhuttersingel ligt rechts in het water het kunstwerk ‘Felled Forest’; een groep in aluminium ingepakte boomstammen. Aan de linkerzijde van de brug vinden we het kunstwerk ‘Outpost #3’ dat is opgebouwd uit glas, staal en plexiglas. We komen twee wandelaars tegen die er ook bij blijven staan; de één vindt het kunstwerk mooi, de ander verschrikkelijk.

We gaan de brug over en bevinden ons in de prachtig aangelegde Engelse tuin. We zien twee eekhoorntjes en verschillende vogels zoals het goudhaantje en het appelvinkje en kijken bij de aanwezige kunstwerken. Na een tijdje gaan we weer over het bruggetje en lopen buitenom langs het water. We zien het kunstwerk ‘Bewondering’; twee ronde hoepels van brons in het water.

De route vervolgt richting het Centrum. Het valt ons op dat de bloemperken die we tegenkomen dezelfde stijl en kleur hebben als die van de slottuin.

Tussen Hotel Figi en het Gemeentehuis staat een stralend beeld genaamd ‘Light’. Dit object heeft spiegels die staan voor reflectie. Rondom het Gemeentehuis zijn nog meer objecten te vinden en we lopen uiteindelijk het Walkartpark in. Het is geen groot park, maar wel een mooi park. Er zijn, ook nu in de herfst, veel bloemen. Er zijn verder een fontein, speeltoestellen en voldoende bankjes om te kunnen zitten. We vinden hier onder meer het bronzen beeld van een ‘Oehoe’ en een beeld van twee harten op elkaar genaamd ‘Bohus Venus’.

Als we het park uitlopen komen we bij de 1e Hogeweg het grote kunstwerk ‘Eden’ tegen; twee bronzen beelden, van een man en hond die rusten voor de kastanjeboom. Een stuk verderop op het Emmaplein staat het groen/grijze kunstwerk ‘Voor de wind’. Dit kunstwerk heeft daadwerkelijk een functie; het moet de wind op het Emmaplein omleiden. Het laatste kunstwerk bevind zich aan de Voorheuvel en is een bronzen beeld van een man en vrouw.

Hierna lopen we weer terug in de richting van Slot Zeist en eindigen bij ons beginpunt. De beeldenroute is een leuke wandelroute en een goed alternatief voor museumbezoek.