Niet je Moerstaal in Beauforthuis

De Bunnikse Mariska Reijmerink heeft als zangeres al menigmaal in het Beauforthuis opgetreden, meestal aan de zijde van de beroemde cabaretier Vincent Bijlo, haar echtgenoot. Onlangs heeft ze het boek Niet je Moerstaal. Anderstaligen in Nederland geschreven. Dat gaat ze zaterdag 10 oktober op een bijzondere manier presenteren, passend bij het Beauforthuis.

Austerlitz - Lidwien Vork sprak met de auteur.

Ik wist niet dat je ook schrijver was. Is dit je eerste boek?

Dit is mijn eerste non-fictie boek. Ik heb al eerder een novelle en een boek voor kleuters gepubliceerd. En mijn drie cd’s met mijn band The Rossettis heb ik ook allemaal in het Beauforthuis gepresenteerd. Mijn werk gaat altijd over zingen en iets met de Engelse taal.

Hoe kwam je erbij om Niet je Moerstaal te schrijven?

Door een gesprekje dat ik met iemand had, moest ik terugdenken aan de plannen die ik als twintiger had gehad om in Engeland te gaan wonen. Ik vond dat zo’n mooi land en ik was gek op de taal. Al gauw vond ik juist die taal een onoverkomelijk obstakel om daadwerkelijk te gaan. Hoewel mijn Engels uitstekend was, voor een Nederlander, voelde ik alleen maar dat het nog láng niet goed genoeg was vergeleken bij de eerste de beste Brit. Toen dacht ik: goh, hoe zouden anderstaligen dat in Nederland ervaren?

Toen besloot ik eens aan de mensen zelf te vragen hoe het voor ze is. Iedereen wilde meteen meewerken, dat vond ik heel bijzonder. Blijkbaar wilden de mensen graag hun verhaal doen. Er staan elf heel boeiende en ontroerende levensverhalen in het boek. Emigreren heeft uiteraard een hele grote impact op je leven.

Waarom ken je zoveel anderstaligen?

Jaren geleden werd ik gevraagd om het taalcoachproject hier in Bunnik te gaan coördineren. In Zeist is er ook zo’n project, Samenspraak Zeist. Dan praat een vrijwilliger eens per week met een plaatsgenoot die de taal nog niet zo machtig is. Dat is hartstikke leuk en nuttig.

Ik koppelde dus de mensen aan elkaar en zodoende kwam ik bij allerlei mensen over de vloer die graag met een taalvrijwilliger hun Nederlands wilden oefenen.

Je hebt ook wel eens met Afief uit Syrië in het Beauforthuis opgetreden. Hoe ken je hem?

Bijna vijf jaar geleden kwam Afief in Bunnik wonen en heb ik hem begeleid met het leren van zijn Nederlands. Hij had in Damascus ook Engelse literatuur gestudeerd, dus wij hadden en hebben veel gemeenschappelijk. Inmiddels studeert hij aan de Hogeschool Utrecht voor leraar Engels en loopt hij stage bij Bartimeus.

Jullie gaan op 10 oktober ook zingen?

Zeker! De ukeleles liggen al klaar. En Vincent Bijlo gaat ook meespelen, op die mooie vleugel van het Beauforthuis. We hebben er zin in!

En na afloop is mijn boek te koop en ga ik sjoelbaksigneren.

Zaterdag 10 oktober, 18.30 uur, tapascocnert, Mariska Reijmerink leest voor en zingt uit haar boek over anderstaligen in Nederland, entree 5 euro.