Keizerin Marie Louise bezocht Zeist

In de serie Hoog bezoek in Zeist ditmaal aandacht voor keizerin Marie Louise van Frankrijk. Zij was de tweede echtgenote van keizer Napoleon Bonaparte en bezocht Zeist op 7 oktober 1811. De Zeister Frankrijkspecialist en royaltykenner Anne Louis Cammenga doet verslag.

door Maarten Bos

Zeist - Anne Louis: ‘’Keizerin Marie Louise, die leefde van 1791 tot 1847, kwam met groot gevolg en bleef een dag in ons dorp. Ze bezocht het Broederplein. Er was een ereboog voor haar in Zeist opgericht en zij kreeg als cadeau twee kussentjes met daarop een deel van de Bijbelse Psalm 21 (de verzen 1-5 en 10-11) en de woorden Vive l’Empereur en Vive l’Imperatrice geborduurd.

Veel winkeltjes

Er waren op het Broederplein veel winkeltjes. De keizerin kocht allerlei artikelen. Na afloop van haar bezoek werden de aangekochte spullen op wagens naar haar tijdelijke verblijfsplaats in Utrecht vervoerd. Na het winkelen bezocht ze nog de kerkzaal van de Broedergemeente, waar zij een spiritueel gesprek had met de dominee en de ouderlingen.

Zeist werd overigens alleen door de keizerin bezocht. Van 23 september tot 31 oktober 1811 bezocht haar echtgenoot Napoleon namelijk de Hollandse gewesten. Hij was op het hoogtepunt van zijn macht en beschouwde Nederland als zeer nuttig voor Frankrijk, omdat de Nederlanders van oudsher sterk waren op zee en het land strategisch erg gunstig lag ten opzichte van Frankrijks grote economische rivaal Groot-Brittannië. Terwijl Keizerin Marie Louise Zeist bezocht, woonde Napoleon een legeroefening met 13.000 soldaten in Austerlitz bij.

Erfgenaam

Marie Louise, een achternicht van de tragische, in 1793 onthoofde, beroemde Franse koningin Marie Antoinette, trouwde in 1810 met Napoleon. Napoleon had dringend behoefte aan een erfgenaam. Zijn inmiddels ex-vrouw Josephine had hem die namelijk niet gegeven. Vanuit Oostenrijk diende zich toen Marie Louise aan. Zij was jong, mooi en van zeer goede komaf. De keizer was zeer verguld met zijn bruid en al in 1811 zorgde zij voor de gewenste opvolger. Na een zeer zware bevalling kwam Napoleon II ter wereld.

In 1814 trad Napoleon af en Marie Louise keerde terug naar Wenen. Zij werd tenslotte heerseres over Parma. Vier maanden naar Napoleons dood in 1821 hertrouwde zij. In 1834 trouwde zij voor de derde maal. Tot aan haar dood bleef zij hertogin van Parma. Haar zoon Napoleon II (1811-1832) werd maar 21 jaar oud. Zijn vader Napoleon I zag hem en ook de door hem hooggeachte Keizerin Marie Louise na 1814 nooit meer. Dit was een grote persoonlijke tragedie voor de keizer, die in 1821 eenzaam in zijn verbanningsoord Sint Helena overleed.

Pas sinds het midden van de 20ste eeuw liggen zoon en vader Napoleon samen begraven in de Dôme des Invalides in Parijs. Marie Louise stierf in 1847 aan borstvliesontsteking. Haar gebalsemde lichaam bevindt zich in Wenen”.