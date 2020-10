Spectaculaire sport freerunning groeit snel

Rutger Schipper (19) uit Zeist doet aan freerunning. In het parkje met betonblokken in Zeist-Kerckebosch springt hij van het ene naar het andere muurtje. Of hij maakt een paar salto’s vanaf een van de blokken. Rutger zit op de sportacademie en geeft les in deze snel groeiende sport.

door Ellis Plokker

Zeist - Freerunning is een sport waarbij je vrij bent om sprongen te maken en de trucs of salto’s te doen die je zelf kiest. Bijvoorbeeld een mooie, hoge sprong van een muurtje af, of een verre sprong. “Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt,” vertelt Rutger enthousiast. “Het is een positieve sport. Alles is goed, zolang je maar wat nieuws leert en je je techniek probeert te verbeteren.” De laatste vijf jaar zit de sport enorm in de lift. Rutger is heel populair, hij heeft veel volgers op YouTube. Tijdens het interview komt een jongen vragen of hij op de foto mag met Rutger. Dat gebeurt veel vaker, overal in Zeist wordt Rutger op straat herkend door jongeren.

Zo’n vijf jaar geleden zat Rutger op voetbal. Hij zocht wat meer uitdaging en zag een vriend salto’s vanaf de grond doen. “Dat vond ik zo cool, ik dacht: als ik dat ooit kan, dan zou dat heel gaaf zijn. Ik ging meedoen en zo ben ik er ingerold.” Inmiddels heeft Rutger een diploma gehaald als instructeur freerunning. Volgende maand hoopt hij af te studeren aan de sportacademie. Hij start binnenkort met vier groepen in Zeist en heeft veel zin in het lesgeven. “Veiligheid is heel belangrijk bij freerunning,” vertelt Rutger. De lessen zijn in een gymzaal, dat is een veilige basis om het te leren, met matten en kasten. De muurtjes in het parkje in Kerckebosch komen uit een oude flat. Ze zijn eigenlijk nogal dun voor freerunning, daardoor is het wat moeilijker om van het ene blok naar het andere te springen, maar voor Rutger is dat een extra uitdaging. Hij vertelt: “Hier in het parkje kun je mooi oefenen wat je in de lessen in de zaal leert. Als het lekker weer is, kom ik vaak even langs. Ik maak iedere dag wel een paar salto’s. Voor mij is parkje dit een speeltuin.”

De sport freerunning is voor alle leeftijden toegankelijk, maar trekt vooral kinderen en jongeren vanaf acht tot ongeveer twintig jaar. Rutger start deze week met vier groepen op dinsdag in een zaal aan de Noordweg in Zeist. Zijn sprongen en tricks zijn te zien op zijn website of op zijn YouTube kanaal. Ook gymvereniging Hygiea geeft lessen freerunning, in combinatie met springen, zie gymvereniginghygiea.nl. Voor de lessen van Rutger zie /team-tantum.nl/freerunlessen/.