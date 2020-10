Begrazingsgebied weer geopend

Na maandenlange sluiting werd het begrazingsgebied van landgoed Heidestein op 15 september geopend. Natuurliefhebbers kunnen weer genieten van de enorme rijkdom die de natuur daar biedt.

door Rutger van den Hoofdakker

Zeist - Boswachter Jacqueline van Dam is ruim twee jaar werkzaam bij het Utrechts Landschap. In haar functie als boswachter publiek hoort Heidestein tot haar gebieden. Jeanette Bruijnincx is een enthousiaste vrijwilliger en kent het gebied goed. ‘’Het is mooi om mensen te laten genieten van de natuur’’, vertelt Jacqueline. ‘’Maar de natuur stond onder druk tijdens de lockdown. Op warme dagen kwamen er in het begrazingsgebied soms wel 150 personen. De gevolgen voor de natuur waren enorm. We besloten om op 28 april, de dag na Koningsdag, het begrazingsgebied van Heidestein af te sluiten.’’

De overlast en schade voor de natuur waren enorm. ‘’Mensen liepen niet op de paden en zagen de natuur als een soort alternatief van de Efteling met grote gevolgen voor de natuur’’, zegt Jacqueline. ‘’Het Henschotermeer ging dicht en mensen kwamen hier baden in het ven. Mensen kwamen barbecueën, gingen voetballen en liepen buiten de paden. Op een dag hebben we wel 56 bierflesjes en ander zwerfval opgehaald. Het verstoorde de zandhagedissen en planten in het ven zoals de witte water ranonkel en ook doordat de rietkragen aan de randen van het ven werden aangetast konden libellen minder gebruik maken van de rietkragen.’’ ‘’Er zitten bij het ven veel kikkers’’, vult Jeanette aan, ‘’maar er kwamen kinderen en volwassenen die kikkervisjes probeerden te vangen.’’

De natuurwaarde van landgoed Heidestein is groot. Er komen zandhagedissen en bijzondere korstmossen voor. Vaak zorgt de natuur voor aangename verrassingen, zoals dat je bijzondere vogels tegen kunt komen. Dwaalgasten zijn vogels die komen uit verre landen omdat ze de plek fijn vinden om rust te vinden. Jeanette zegt dat de draaihals en de hop zijn gesignaleerd op Heidestein. Beschermen van de soorten is een belangrijke doelstelling.

Welkom in dit fraaie natuurgebied. De paden in het begrazingsgebied Heidestein - Bornia zijn veranderd. Er geldt dat je vrij kunt wandelen op de paden die aangegeven worden met paaltjes met een witte kop. Daarbuiten is er geen toegang. Het Utrechts Landschap hoopt dat de kwetsbare natuur hiermee gerespecteerd wordt. Dat is goed voor de biodiversiteit van flora en fauna.