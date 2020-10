De kinderen van groep 8 van de Comeniusschool hebben vorige week met de 15 meter lange SpaceBuzz een reis naar de ruimte gemaakt, onder leiding van commandant André Kuipers.

Zeist - Zij hebben door middel van 4D Virtual Reality technologie als astronaut ervaren hoe mooi, maar ook hoe kwetsbaar onze aarde is en dat wij daar met zijn allen zuinig op moeten zijn. Voordat zij als bemanning hun ruimtereis mochten maken, hebben zij eerst lessen moeten volgen om opgeleid te worden tot astronaut. In deze lessen leerden ze veel over de ruimte, aarde, natuur en techniek.