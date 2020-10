Energie besparen met ledlampen: ruil drie gratis lampen om

Hoeveel gloei- en halogeenlampen heb jij nog in gebruik? Volgens de onafhankelijk website Milieu Centraal hangen er gemiddeld in een huis nog meer dan twintig van deze onzuinige lampen. Dat kost niet alleen veel energie, maar ook veel geld.

Zeist - Wie één gloeilamp van 40 Watt die gemiddeld vier uur per dag brandt, vervangt door een even sterke ledlamp, bespaart ruim 10 euro per jaar op zijn stroomrekening. Dat kan bij meerdere lampen dus aardig oplopen.

Veel mensen denken dat het energiezuiniger is om je oude lampen op te branden. Maar experts zijn het erover eens, dat je gloei- en halogeenlampen het beste direct kunt vervangen. Als je ze toch wilt opbranden, doe dat dan op een plaats waar je de lamp maar zelden aan hebt. Spaarlampen zijn bijna even zuinig als een ledlamp en kun je dus wel opbranden.

Lampen herkennen

Gloei- en halogeenlampen worden heet. Daaraan herken je ze direct. Spaarlampen worden minder heet en bovendien herken je die aan het plaatje van de kliko met een kruisje erdoor. Want kapotte spaarlampen horen niet bij het huisvuil, maar bij het chemisch afval. Er zit giftig kwik in. Gebruikt een lamp minder dan 10 Watt, wordt hij niet heet en heeft hij ook geen kliko met kruisje? Dan is het vast een ledlamp. Meestal staat er ook ‘led’ op.

Helaas zijn de meeste dimmers niet geschikt voor ledlampen. Dat kan een reden zijn om toch een gloei of halogeenlamp te blijven gebruiken. Want het vervangen van een dimmer is vaak een kostbare zaak. Als je er al bij kunt. En bij hele specifieke lampen kan het voorkomen dat de ledlamp niet past in de armatuur, omdat die meer ruimte nodig heeft. Ook dan heb je even geen keus.

Drie gratis ledlampen

Heb je nog gloei- of halogeenlampen in gebruik? Kom ze dan deze week op donderdag-, vrijdag- of zaterdagmiddag omruilen voor gratis ledlampen in het Energiecentrum van Mijn Groene Huis. Maximaal drie lampen per huisadres. De actie loopt tot 1 december 2020, maar op is op.

Zie www.omlaagdiemeter.nu/led.